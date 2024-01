Fusionan áreas clave de la investigación del delito violento

La Fiscalía Regional de Rosario dispuso crear un órgano fiscal unificado para trabajar con mayor eficiencia los delitos de alta lesividad, es decir, los que suponen ataques contra la vida, relacionadas con organizaciones criminales. La resolución fusiona tres unidades que son la de Homicidios, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y la conocida como de Balaceras, ya que estas investigan dinámicas delictivas y actores comunes. También dispone la creación de una oficina común de análisis de la información que antes manejaba cada fiscal de las áreas citadas. Se distribuye el personal de manera que en adelante todos se desempeñen de manera conjunta y no ceñida a un funcionario en particular. Y redistribuye, por añadidura, a todas las oficinas involucradas en un espacio común para integrar a los fiscales y empleados.

>>Leer más: Escándalo en el MPA por una fuerte denuncia contra el fiscal Matías Edery

En la resolución queda manifestada la observación de algunos problemas que se pretende superar, como la percepción, de parte de algunos fiscales, de que las causas que manejan son "de su propiedad personal y exclusiva" cuando los problemas son comunes e invitan a compartir tanto equipos de trabajo como espacios físicos. Y la idea de que se debe evitar la parcialización, fragmentación y atomización de las investigaciones. La nueva lógica pasa por descartar el criterio temporal de un delito para organizar su investigación -cuándo ocurrió- sino por las conexiones entre acciones previas semejantes, o por zona geográfica o por los mismos actores involucrados.

La crisis resonante provocada en el MPA por el manejo de informantes o testigos protegidos, lo que causó en noviembre la acusación de un grupo de fiscales a otros que trabajan en el mismo edificio, fue un conflicto que no está ausente en el ánimo de estas nuevas directivas tomadas por Iribarren. O de fiscales que no se dirigían la palabra o estaban distanciados por diferencias profesionales que eran ostensibles en todo el ámbito de la Fiscalía Regional y que se convertían en un obstáculo para la persecución eficaz. Justamente la resolución alude a las "severas dificultades de interacción que se evidenciaron" entre los agentes de la Unidad de Balaceras y los de la Agencia de Criminalidad Organizada. Y que según, la auditoría, la cooperación dependía "de la confianza que tienen entre sí los fiscales y de la buena o mala predisposición o voluntad de los fiscales de cumplimentar o no el lineamiento jerárquico de intercambiar información".