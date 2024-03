En Central, la Libertadores ya amerita toma de decisiones

De lo que no hay dudas es que la Libertadores pasó a ser el gran objetivo de Central en lo resta del semestre, al menos en lo que tiene que ver con la clasificación a octavos de final, algo que se definirá antes del inicio de la Copa América , previsto para el próximo 20 de junio.

Es por ello que el cuerpo técnico canalla irá viendo sobre la marcha de qué manera actuar en esto de moderar las cargas de los futbolistas, pero teniendo muy en claro dónde estará puesto el foco de atención.

Además de las exigencias de cada partido se debe tener en cuenta el viaje en sí, ya que al canalla le tocaron dos viajes bastante largos, uno a Belo Horizonte y otro a Venezuela, lo que en cierta forma complicará el tema de la recuperación física.

canalla3SSM.jpg Russo y el profe Rey analizarán qué es lo que más le conviene a Central de aquí al inicio de la Copa. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Pero más allá de eso, ya la próxima semana habrá un indicio fuerte en relación al equipo que Miguel Angel Russo decida poner en cancha para el encuentro frente a Barracas Central, por la Copa de la Liga. Ese partido posiblemente sea uno de los primeros de la fecha y si es así el cuerpo técnico tendrá varios días entre uno y otro, pero la decisión irá un poco más allá, estará relacionada a si ya de entrada resguarda el físico de aquellos que tienen más chances de estar presentes en el choque contra Peñarol.

Es ni más ni menos que el juego de ajedrez que suele presentarse en situaciones de este tipo, cuando la doble competencia forma parte de la planificación. Claro, es un juego que a cualquier entrenador le gusta jugar, justamente porque contempla la participación del equipo en una copa internacional.

Darle rodaje a la mayoría de los futbolistas que supuestamente podría actuar en el debut copero es una posibilidad cierta, pero de la misma forma se puede pensar que lo mejor es que ese grupo descanse y que ante Barracas haya un alternativo o, también, un mix entre titulares y suplentes.

canalla2MB.jpg Jaminton Campaz es uno de los varios jugadores que en Central esperan que recupere su nivel. Marcelo Bustamante / La Capital

Claro que este escenario que se plantea obedece pura y exclusivamente a esa casi nula posibilidad de pelear por la defensa del título en la Copa de la Liga. Totalmente distinta hubiese sido la situación si el canalla se hubiera traído los tres puntos desde La Paternal, que le hubieran significado seguir a tiro de la clasificación. Pero no fue el caso y por eso el propio Russo habló después de ese partido de “lo difícil” que resulta a esta altura meterse entre los cuatro primeros. Los números todavía le tienden una mano, pero es complejo. De no tener por delante la Libertadores sin dudas todos sentirían la obligación de no bajar los brazos, pero allí está justamente la disyuntiva.

Incluso hacia afuera está la especulación respecto a una semana en la que podría haber algún tipo de reacondicionamiento físico, pero nadie mejor que el cuerpo técnico para determinar si eso es necesario. Por lo pronto, primero hay que salir a jugar ante Barracas Central, con el equipo que Russo disponga.

Russo es de los técnicos que mantiene la calma, cualquiera sea la situación que le toque vivir a su equipo y lo primero que querrá hacer es lograr la estabilidad emocional puertas hacia adentro, aun marcando los límites de los que él mismo habló en conferencia tras el partido ante Argentinos Juniors. Esa calma será parte del accionar que venga de aquí en más, que incluirá toma de decisiones inmediatas, como las que habrá ya en el encuentro ante Barracas Central.