En busca del tiempo perdido

Calendario en mano, la dirigencia política se lanza a una carrera contra el tiempo para tratar de reparar, o al menos emparchar, lo que no se pudo, no se quiso o no se supo arreglar en más de tres años .

Incluso tuvo que retomar el contacto con Agustín Rossi después de la dura interna que protagonizaron en 2021 y en la que se impuso el gobernador. Nunca derrotado del todo, Rossi recuperó terreno y ocupará la oficina contigua a la del presidente en nueve meses donde el peronismo se juega más que la permanencia en el poder.

Con poco tiempo para conseguir grandes resultados, la hiperactividad del gobernador y el ministro de Seguridad Claudio Brilloni apunta a reducir los daños de una crisis que afecta no sólo la imagen de los dirigentes y los gobiernos y que se proyecta hacia las elecciones. También pone en cuestión funciones básicas del Estado, como su capacidad para controlar el territorio y resolver conflictos en las zonas más calientes.

image.png

Esta semana, la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Claudio Kishimoto, advirtió en un informe que en el barrio Vía Honda funciona un “Estado paralelo”, donde “florecen los puntos de venta ambulante de estupefacientes”. En esa zona de la ciudad el Estado oficial muchas veces no puede ni siquiera entrar. Tampoco los encuestadores.

Después de levantar hace cuatro años la promesa de “Ahora la paz y el orden” el gobernador es el más expuesto ante un problema que es estructural y que empezó mucho antes de diciembre de 2019, pero que lo pone en el centro de los reclamos. Mayor es la expectativa, mayor es la decepción. Al gobernador también le resulta difícil sostener un vínculo con el gobierno nacional en el que —critican desde la Casa Rosada— es federalista en los beneficios y unitario en los costos.

“En la provincia son muy vivos, tendrían que tener menos pertenencia selectiva al proyecto nacional”, cuestiona un dirigente cercano a Alberto Fernández.

De todos modos, Perotti sí tiene argumentos para quejarse. De acuerdo a un informe de la Fundación Apertura, en 2022 Santa Fe fue la provincia que menos recursos per cápita recibió del Ministerio de Seguridad de la Nación: 2.224 pesos por habitante, muy lejos del promedio de 8.613 pesos por habitante.

Por su lado, Pablo Javkin se mueve en tándem con el gobernador. Con intereses convergentes con el rafaelino, también el intendente plantea un doble juego de negociación dura con Casa Rosada y posicionamiento político lejos de Fernández.

https://twitter.com/pablojavkin/status/1627069201738530818 Esta es una ciudad que va a pelear, le vamos a ganar a todos, aún al narcotráfico. Y para pelear hay que hacer, poner la ciudad en obra, ir a todos los lugares para que nos escuchen… Y que los que tienen armas hagan lo que tienen que hacer. pic.twitter.com/1JV3XLmPhs — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 18, 2023

En el mismo viaje en que se reunió con Fernández y Rossi y se trajo promesas de Victoria Tolosa Paz para urbanizar áreas de Tablada y Empalme Graneros, Javkin participó de una reunión en el comité nacional de la UCR que definió mandar cartas documento a la Casa Rosada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y su par de Justicia, Martín Soria.

En las cartas documento, Gerardo Morales, Luis Naidenoff, Mario Negri, Carolina Losada, Dionisio Scarpin, Mario Barletta, Julián Galdeano y el propio Javkin le reclaman al gobierno nacional que active el Consejo de Seguridad Interior por la crisis en Rosario, afine la inteligencia en el servicio penitenciario e impulse el sistema acusatorio en Santa Fe.

En el entorno del alcalde rosarino aseguran que el encuentro en la casa central de la UCR fue “cero rosca” pero en otros campamentos opositores detectan un bloque que jugará junto en las próximas elecciones.

Un interrogante es cómo decodifica la sociedad estas señales y fotos, en un momento de fuertes tensiones entre la ciudadanía, que demanda soluciones, y la dirigencia, que ofrece más anuncios que logros.

“En otras épocas esas fotos no eran mal vistas, pero hoy la gente ve a burócratas que ganan mucha plata y no resuelven nada”, advierte un consultor que presta servicios en la oposición.

Tironeos

Sin retrato de familia, pero con un documento sometido varias veces a revisión, el Frente de Todos tendió este jueves una larga mesa para tratar de encontrar un mecanismo de convivencia hasta las elecciones.

Luego de 38 meses en el poder, el peronismo ingresa al momento de definiciones electorales con una unidad atada con alambre, en un estado asambleario atípico para una fuerza que hizo un culto del liderazgo y en una profunda crisis conceptual.

Las 33 sillas en la sede del PJ de calle Matheu, los tironeos por el documento y las presiones y concesiones entre albertistas y cristinistas sobre las Paso y la situación judicial de la vicepresidenta son ilustrativas de la fase que atraviesa el justicialismo.

Sin aliados dispuestos a acompañarlo en la quimera de la reelección, Fernández demora todo lo posible su renunciamiento para que su poder no se licúe del todo y al kirchnerismo le cuesta disimular que si Cristina no juega no tiene figuras con peso electoral para traccionar o negociar.

El argumento del cristinismo sobre el escenario inquietante que abre para el gobierno que el presidente sea desafiado en las primarias es atendible, pero resulta cuanto menos llamativo de un grupo que a través de amagues de renuncias masivas y calificativos como “ocupa”, “ingrato” y “sin códigos”, se dedicó a minar la autoridad del jefe de Estado.

image.png

Fernández puede encontrar en el desgaste que provocaron la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania y algunos logros de gestión la narrativa para argumentar que el suyo fue un gobierno de transición y que ahora es tiempo de que otros tomen la posta.

Sea Sergio Massa, el eterno optimista Daniel Scioli o alguien que emerja de la competencia, cualquier candidato con aspiraciones necesita que la fiebre inflacionaria ceda del 6% mensual y el 98,8% interanual registrados en enero.

Envalentonado con la desaceleración de noviembre y diciembre, Massa quedó preso de su proyección de una inflación de 3% en abril, que viola una de las reglas no escritas de la política: “Si decís qué, no digas cuándo, y si decís cuándo, no digas qué”.

El peronismo aún conserva las chances electorales en parte por el desorden de Juntos por el Cambio y los escándalos que atraviesan a la fuerza de Javier Milei, que incluyen la denuncia de compra de lugares y el ascenso a cambio de favores sexuales.

Pese a los tropiezos del peronismo en la vereda de enfrente aparecen algunas alertas. “Se supone que al momento de elegir la gente se va a inclinar por un opositor, pero nadie está canalizando la voluntad de cambio. La gente va a buscar al mecánico, sin importar otra cosa que la solución a problemas. Ya no se enamora más”, señala un especialista en opinión pública.