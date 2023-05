Es que el 19 de mayo se volverán a abrir las puertas del gigante local, que estará totalmente transformado en un gran centro comercial con los más variados puestos donde se podrá comprar indumentaria, artículos del hogar, productos de belleza y gastronomía. Según adelantó Guillermo Nudemberg, uno de los socios del grupo empresario que está a cargo de este emprendimiento, el viernes 19 estarán listos “casi todos los 43 locales” que se instalaron en los 10 mil metros cuadrados de La Favorita.

Algunas de las marcas que tendrán locales instalados en La Favorita serán Perramus, Shams Store, Joyería Work, Parfumerie, Farmashop, Team Sport, Fluid, This Week, O’assian, Archie Reiton, Equus, Tokyo & You, Hardway, Ringo Store, XL, Ludoteca, Royal, Barber Blinder, Calderón Salón, Soul Details & Co, Cuantika, turismo Abu Dhabi, Santa Fe Servicios, iCommerce, Western Union, Interio, Remy’s, Hiper Blanco y D’Ricco.

El empresario también aseguró que ese viernes se podrá comer en el lugar porque los locales de gastronomía ya ofrecerán sus especialidades. Entre ellos estarán Mokka, Bold Specialty Coffee, Río Helados, Panadería Boutique, Quiero Tenerte Verde, 1001 Milanesas y Lemmys.

Si bien el gran edificio estará abierto, los locales tendrán horarios distintos según la actividad. Así, los puestos de venta y servicios atenderán de 9 a 20, la farmacia de 8 a 22, y los locales de gastronomía ubicados en la planta baja ofrecerán sus servicios de 8 a 20 , en tanto que el patio de comidas, que estará ubicado en el tercer piso estará funcionando de 9 a 22.

Además de los locales comerciales, La Favorita también contará con la primera sala inmersiva permanente de Latinoamérica, es decir, un espacio de innovación tecnológica con pantallas 360 con proyección en pisos, paredes y techo, más la incorporación de sonido envolvente.

Allí se podrán realizar desde actividades culturales hasta presentaciones de productos o proyectar la historia de La Favorita.

Lo cierto es que el viernes 19 de mayo se escribirá una nueva página de la historia de esa gran tienda que instalaron los hermanos García, cuando llegaron de España en busca de un futuro prometedor y dejaron un legado en la ciudad.