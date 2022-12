Denuncian que crece la extracción de árboles sin autorización

Los vecinos de calle Perdriel, en la zona de Alberdi, todavía no saben bien cuándo pasó. Pero sí que un día se levantaron y notaron que dos voluminosos árboles que sombreaban la cuadra ya no estaban. Primero habían quedado detrás del vallado de obra de una nueva construcción, después faltaron las ramas, finalmente, quedaron reducidos a un tronco de menos de un metro de altura. Según denuncian los proteccionistas, la extracción de ejemplares saludables del arbolado público, sin autorización municipal, no es un problema exclusivo de la zona norte, sino que se repite en el macrocentro o en el oeste, a medida que los proyectos inmobiliarios retoman ímpetu. Y piden nuevas herramientas para proteger a estas especies.