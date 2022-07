El cambio que se pronosticó y se buscó con la llegada de un nuevo entrenador, que a la postre resultó ser Carlos Tevez , se está dando, al menos en los primeros pasos de este nuevo ciclo en Central . Y hay unos cuantos argumentos en los cuáles pararse para analizar este proceso de reconversión futbolística que está viviendo el canalla. El principal, por supuesto, tiene que ver con cuestiones netamente futbolísticas y a las pruebas hay que remitirse, ya que el equipo sacó 10 de los últimos 12 puntos en disputa y en los últimos cuatro partidos no le convirtieron goles . Con eso solo alcanza para hablar de una mejora futbolística, que indudablemente va de la mano con la tranquilidad, pero sobre todo la confianza que el entrenador les da a sus futbolistas.

Pero de golpe y porrazo todo cambió, porque los resultados comenzaron a aparecer, lo que hizo que el semblante fuera otro. Y en ese aspecto puertas hacia afuera se advierte un cambio, donde además de algunas correcciones lógicas que atañen al juego hay otro comportamiento mental de parte de los futbolistas.

Tevez2.jpg En el último partido Tevez decidió darle pista a Damián Martínez. Marcelo Bustamante / La Capital

Se puede hablar de cuestiones generales, pero no está mal analizar algunos casos puntuales, que sirven para ejemplificar esto de lo que se está hablando.

Una de los primeros temas que Tevez intentó resolver fue la cuestión defensiva, en la que se ven involucrados no sólo los defensores, sino el resto del equipo. Porque es una realidad que a este Central no le llegan tanto como antes, que hay una postura de mayor agresividad a la hora de recuperar el balón. Esos movimientos se advierten claramente en cancha cuando el equipo pierde la pelota. Es que el canalla ya no queda a expensas de las maniobras salvadoras que puedan mostrar los del fondo, sino que los retrocesos son más ordenados, con un esfuerzo supremo de todo el equipo. Y, se sabe, cuando un equipo retrocede con rapidez (también con orden) la cosa se hace más sencilla.

Ahora, en esos casos puntuales a los que se hace referencia no puede dejar de mencionarse, por ejemplo, el cambio que se vio en Facundo Almada, un jugador más que resistido en el último tiempo y que en los últimos partidos despertó algún que otro aplauso de parte de los hinchas.

Muy pocos hinchas de Central hubieran imaginado a Almada portar la cinta de capitán y sin embargo lo hizo. La recibió en el clásico cuando Walter Montoya dejó la cancha por una lesión, y fue el capitán el pasado martes en cancha de Arsenal.

Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Porque Tevez, aun sabiendo de la relación entre el defensor y los hinchas, no dudó en entregarle esa responsabilidad. Hoy Almada no se transformó en el mejor zaguero central del fútbol argentino, pero su nivel se elevó. Y en eso mucho tiene que ver con la confianza que le entregó el entrenador.

Tevez3.jpg En medio del partido, Tevez le renovó la confianza a Servio, para que pateara el segundo penal. Marcelo Bustamante / La Capital

Junto a Almada jugó casi siempre Javier Báez, después de que se pusiera a punto desde lo físico y futbolístico luego de que Somoza decidiera prescindir de él y lo mandara a entrenar con la reserva. Báez tampoco se transformó en un jugador fuera de serie, pero la confianza que recibe es otra. Y, se insiste, ambos futbolistas lograron una mayor solvencia (con errores lógicos que todavía pueden exhibir) por la colaboración que reciben de parte de un equipo mucho más combativo y ordenado.

¿Hay algún otro ejemplo? Sí. Después de la buena carta de presentación que había mostrado Ismael Cortez, Tevez optó por dejarlo afuera del equipo en el último partido. Es cierto, su actuación en el clásico, cumpliendo una función distinta (como lateral-volante) no estuvo al nivel de los partidos contra Sarmiento e Independiente, pero no había nada que hiciera presagiar que fuera a salir del equipo. Sin embargo, Tevez lo hizo.

Y en su lugar se la jugó por otro de los futbolistas más resistidos por los hinchas en el último tiempo como lo es Damián Martínez. “Damián se rompe el lomo entrenando todos los días y por eso tuvo su chance”, dijo el Apache cuando fue consultado sobre ese cambio inesperado que metió.

Almada.jpg Facundo Almada fue el capitán en cancha de Arsenal, ante la ausencia de Montoya. Marcelo Bustamante / La Capital

Incluso Alan Marinelli tuvo la chance de viajar a Avellaneda a los poquitos días de haber regresado al club. No sólo ingresó en ese partido, sino que ante Arsenal fue titular, con consideración por encima del Chipi Frías.

Esto es, más allá de las cosas que se advierten puertas hacia afuera, sin dudas hay un análisis puertas adentro a partir del cual el técnico se basa a la hora de tomar decisiones. Martínez el próximo lunes tranquilamente puede quedarse afuera de los once, pero si eso ocurre lo hará sabiendo que en la consideración del entrenador hacia él está y que en cualquier momento le puede volver a tocar.

Ni hablar de la confianza que le brindó a Montoya, al que reinventó en otra posición y hasta el respaldo a Servio en medio del partido para que ejecutara también el segundo penal, reto a Veliz mediante. Hasta el caso de Francis Mac Allister es para destacar. Se trata de un futbolista que llegó como refuerzo antes del arribo de Tevez, pero al que igualmente el DT le está dando posibilidades, aunque sea ingresando desde el banco.

Algunos ejemplos dentro de un contexto en el que en este corto tiempo de Tevez al mando del equipo ya se advierten cambios.

Tevez tendría a Buonanotte a disposición

Carlos Tevez se puso a trabajar en el equipo que el próximo lunes recibirá a Central Córdoba (SE) y lo hizo con la tranquilidad de que el canalla llegará a ese encuentro con cierto alivio por los dos triunfos consecutivos que logró, pero sabiendo también que de a poco le van apareciendo algunos futbolistas como recambio. El caso más notorio es el de Facundo Buonanotte, quien en el último partido se quedó al margen por el esguince de tobillo que sufrió en el clásico. Creen que el juvenil ya estará a disposición del entrenador, pero será Tevez quien decida si lo manda nuevamente a la cancha o si lo preserva.

Buonanotte2.jpg Facundo Buonanotte se quedó afuera del partido contra Arsenal. Ya lo exigen, aunque con ciertas precausiones. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Buonanotte ya prácticamente se metió de lleno en los trabajos con el resto del grupo, aunque con algunas precauciones. Es que en estos últimos días lo hicieron entrenar con un estribo en el tobillo para asegurarle la estabilidad del mismo. Así y todo, la exigencia va en aumento.

Otro de los jugadores a los que se está evaluando día a día es Jhonatan Candia, también ausente en cancha de Arsenal. Para Tevez, Candia es titular, pero sin dudas lo necesita al ciento por ciento. En caso de que el exHuracán vuelva al equipo irá en lugar de Alan Marinelli.