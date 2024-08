Cuál es la última bala del gobierno provincial para que Nación ceda las rutas

Maximiliano Pullaro quiere el cambio de jurisdicción de las trazas para hacerse cargo y poder concesionar. Vialidad Nacional no quiere, pero el ministro Luis Caputo dio el ok

La decisión del gobierno provincial de avanzar con la obra pública chocó de frente con el gobierno nacional , no tanto por las dificultades de una economía en terapia, sino por la improvisación de la gestión y falta de voluntad de Nación en temas que impliquen desprenderse de recursos. La última chance para saber si prende el proyecto provincial de hacerse cargo de algunas rutas nacionales quedó en manos del ministro de Economía, Luis Caputo .

Al ver que en los planes del gobierno libertario no está la ejecución de obras públicas, el gobierno de Maximiliano Pullaro proyectó un convenio para que Vialidad Nacional le ceda a la administración provincial tramos de jurisdicción nacional y trazas en zonas portuarias para que sea la provincia quien se encargue de realizar obras y tareas de mantenimiento. Después de varios meses persiguiendo esa idea, la sensación que reina en el gobierno provincial es que las autoridades de esa área de gobierno patean la pelota.

Mientras, el estado de las rutas es calamitoso y el proyecto para realizar una gran zona única portuaria con una concesión vial para sostener económicamente el mantenimiento no puede comenzar a trabajarse. Es un plan complejo que abordaría un radio amplio en el cual, en principio, una empresa o un pool se haga cargo de acondicionar y hacer algunas obras de esas rutas nacionales y provinciales.

La pelota a la tribuna

La semana pasada terminaron de comprobar la falta de intenciones de ceder las rutas en las reuniones oficiales que encabezó Pullaro con sus ministros, puntualmente, con Vialidad Nacional. El nuevo titular, Marcelo Campoy, asumió hace dos semanas en lo que significó un recambio de funcionarios que frenó lo que se venía avanzando y hasta cambió los planes.

La reunión no fue para nada fructífera. De un lado el gobernador de Santa Fe y los ministros de Obra Pública, Lisandro Enrico, de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Enfrente un director y su equipo. Le dijeron que no podían transferirles las rutas nacionales a la provincia. Lo cierto es que Vialidad Nacional no quiere desprenderse de rutas, pero tampoco las acondiciona. “Es momento de que las máquinas comiencen a reparar estas rutas”, presionó hace unos días Enrico".

La palabra de Luis Caputo

En el ida y vuelta surgió como una alternativa que haya una normativa específica. Esa idea se llevó al encuentro horas después con el ministro Caputo, que amasa una enorme cantidad de áreas económicas. Según explicaron a La Capital en el gobierno provincial, el ministro de Economía preguntó si para el proyecto de acceso portuario había acuerdo con las bolsas de comercio y las agroexportadoras. Le dijeron que sí y explicaron los pormenores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lisandroenrico/status/1819359900947939624&partner=&hide_thread=false Junto al Gob @MaxiPullaro dialogamos con Marcelo Campoy, el nuevo administrador de la Dirección Nacional de Vialidad.

Solicitamos que tengan " ”. pic.twitter.com/uniaYyqOE0 — Lisandro Enrico. (@lisandroenrico) August 2, 2024

Caputo fue pragmático al dar el visto bueno. Demasiado quizás. “Sí, si nosotros no tenemos plata”, se sinceró, palabras más, palabras menos, el ministro según reconstruyó este diario. También le plantearon que agilice los avales en caso de financiarse con créditos de organismos multilaterales o financiamiento externo. Sin embargo, no es sencillo el traspaso de las trazas. El gobierno de Santa Fe planteaba que haya una resolución de Vialidad Nacional y una del área provincial detallando la cesión y admisión, mientras Nación se volcó por un decreto para que tenga más seguridad jurídica.

“Es un tema poco habitual, y no será un decreto común y corriente. Deberán verlo los equipos jurídicos muy en detalle”, adelantan en el equipo de Pullaro, que no quieren perder la promesa del ministro. Justamente, entienden que el armado del decreto será el único elemento para saber si realmente el Gobierno tiene voluntad. La última bala.