¿La previa del sorteo se puede aprovechar para estrechar los vínculos con los directivos de otros clubes y de la Conmebol?

No hay un laburo específico. Son cosas protocolares. Tenés que ir, estar, generar vínculos para que después el llamado telefónico sea más fácil de hacer y de resolver sobre algún tema puntal. Son lugares en los que hay que estar. Hay que ir a pelear el espacio y después está la capacidad de generar.

¿Con qué expectativas esperan el sorteo?

Como en todo inicio de campeonato tengo una expectativa enorme. Soy de los que siempre tienen expectativas y creo que estamos a la altura de cualquier equipo. El hincha siempre dice “este grupo es más fácil, este es más difícil”. Pero Argentina en el Mundial perdió el partido teóricamente más fácil. Es todo muy aleatorio. El mejor partido que jugó Newell’s fue contra San Lorenzo, que era el puntero previo al inicio de la fecha. Después depende del momento en que te agarre. Soy una persona que lo vive con confianza porque confío en el plantel y en el técnico que tenemos. Cuando vas a un torneo como estos, tu pensamiento tiene que estar en jugar con el que venga. Con rivales importantes te vas a topar sí o sí, porque estás jugando una de las dos copas más importantes de América. No hay un rival que puedas decir que es fácil.

Que Newell’s haya jugado días atrás el mejor partido con Heinze, ¿fortalece la ilusión de comenzar bien en la Sudamericana?

Siempre tengo expectativas. En cada campeonato que empieza tengo expectativas con Newell’s. Y cada dirigente del fútbol argentino también las tiene en relación al equipo que arma en su club y al técnico que contrata. Obviamente que con respecto a los resultados, después solamente estás conforme si sos campeón. Nosotros nos planteamos estar en las copas internacionales todos los años, porque es lo que creemos que Newell’s merece y necesita. Estar jugando esta copa es cumplir con el anhelo que teníamos previo a llegar al club. Después, es estar en el lugar más alto al que podamos llegar.

¿Igualmente cruzás los dedos para que el debut no sea tan lejos de Rosario y que el desgaste del viaje sea menor, a días de jugarse el clásico y con una agenda muy apretada en las siguientes semanas?

Veremos con quién nos toca. Tenemos un plantel interesante, que se armó pensando en jugar esta clase de competencias. El técnico y el presidente que tenemos trabajan a conciencia para que estas cosas puedan ser superadas. Confío mucho en lo que propone Astore y en el técnico que consiguió, que fue por mérito propio. Newell’s está creciendo. Y Astore está logrando mostrar una solidez de Newell’s, desde las obras a lo deportivo.

¿Fue casualidad o una gestión que Newell’s visite a Estudiantes el viernes 31 de marzo, dándole cierto margen para el debut en la Sudamericana, más allá del día en que al final se juegue?

Todos los dirigentes del fútbol argentino trabajan para que su equipo juegue en la fecha que mejor les convenga. A veces se puede y otras veces no, porque somos 28 equipos y todos tenemos necesidades. Lo mismo pasa a nivel internacional. Algunos van a querer jugar el 4 de abril y otros el 6 de abril. Allá veremos cómo se resuelve y cuándo nos toca. Ojalá podamos jugar en la copa lo más rápido posible.

¿Hay margen de gestión en la Sudamericana para que los días de los partidos no los perjudiquen tanto?

Las agendas son apretadas para todos. Lo que no podés dejar de hacer es trabajar. Y eso lo vamos a hacer siempre. Astore es un tipo que trabaja todos los días para que Newell’s esté mejor y todos los miembros de comisión directiva enfrentamos lo mismo. Después, las cosas se pueden o no. En el torneo argentino son 28 equipos cada uno peleando por lo suyo y en la Sudamericana somos 32 por lo mismo. Newell’s es un club reconocido a nivel mundial, importante en el continente. Siempre hay muchas suspicacias en los sorteos. Me ha tocado sacar bolillas del bolillero en torneos nacionales. Sorteos son sorteos. No dudo de que las cosas se hacen bien. Confío que vamos a tener una buena copa y desde lo dirigencial y lo deportivo vamos a dar lo mejor. Tenemos a uno de los mejores técnicos del fútbol argentino y tal vez uno de los mejores que están trabajando en América.

De todos modos, ¿no te preocupa que haya varios partidos en pocas semanas y contra rivales como Central, Racing y River?

No es que no te preocupa. También soy hincha. Pero si jugás contra otra clase de equipos también tendría la misma preocupación porque querés ganar todo. Y en el fútbol argentino y en el fútbol internacional tenés que jugar contra todos aquellos que te toca enfrentar. Podés especular con que este equipo me puede tocar en esta fecha o en esta otra, pero nadie te garantiza un resultado. Newell’s le ganó a Central con suplentes jugando al día siguiente en Chile (Libertadores de 1992). Yo me quedo con esas cosas. Cuando hay un trabajo detrás estás tranquilo. Newell’s tiene un cuerpo técnico súper trabajador, con un plantel motivado y absolutamente comprometido con el laburo. Eso no me garantiza el resultado, pero me da tranquilidad.

La fecha del clásico todavía no está definida, ¿se especula cuándo se puede llegar a jugar?

Personalmente me gustaría que sea el día domingo (9 de abril). Pero hoy por hoy en lo único que me gusta pensar es en el partido con Estudiantes que jugamos el 31 de marzo. Para nosotros ganar con Estudiantes es importante. Después vamos a hablar de la copa y del partido de la ciudad. Con todos tenés que jugar y Newell’s tiene un buen plantel y está capacitado para afrontar lo que se viene.

Se habló primero del cobro de un bono para el clásico y después que sería en el partido siguiente de local contra River, ¿está definido?

Definido no, pero en la semana tendremos reunión de comisión directiva y por ahí tratamos el tema. Bonos se pueden poner dos veces al año. La cancha de Newell’s está siempre llena y el hincha siempre responde y no va a dejar de ir a algún partido porque se cobre un bono.

Sorteo, ¿con o sin Messi?

Desde AFA trascendió durante la semana que Messi podía estar en el bolillero de Newell’s durante el sorteo, ¿es posible?

Se lo consulté a Nacho (Astore) y me dijo que no tenía nada confirmado. Lo único que nos comunicaron son los horarios. Hay un evento a las 5 de la tarde al que irán los jugadores de la selección para un homenaje. El sorteo era a las 6 de la tarde y pasó a las 8 de la noche. Si se hubiese mantenido la hora del sorteo, por ahí estaba, salvo que tengan armado algunos eventos en los que tenga que permanecer él, porque toda esta movida creo que tiene que ver con la promoción del Mundial 2030 (la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay), y entonces se quede. Pero lo veo difícil porque el martes juega la selección y tienen que viajar rápido a Santago del Estero. A mí me da la sensación que estará en el homenaje y después se vaya.

Entrenamiento

Una inédita medida adoptó Gabriel Heinze en Newell’s, no porque no sea razonable. Sin fútbol local este fin de semana por la doble fecha Fifa, y con un mes de abril que no admitirá descanso por la cantidad de partidos, el plantel no entrenó durante dos días, viernes y sábado. Retomará el trabajo este domingo para el partido ante Estudiantes en La Plata del viernes 31 de marzo.