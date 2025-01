Milei descolgó el póster: "Es irritante e insultante la estupidez que dijo Cavallo"

El presidente se enervó con el ex ministro de Economía, a quien admira, porque cuestionó el manejo del tipo de cambio. Las respuestas del mandatario

El presidente Javier Milei respondió con dureza las declaraciones que dio el ex ministro de Economía del menemismo, Domingo Cavallo , quien había escrito en su blog que el dólar estaba un 20% atrasado. "Es una vergüenza la declaración de Cavallo. Es irritante e insultante la estupidez que dijo", disparó.

"El tipo de cambio desde mi perspectiva no está atrasado. Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características", argumentó el mandatario en una entrevista con Luis Majul.