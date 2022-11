Cecilia Roth: "Me gusta mucho ver historias en los rostros de la gente"

“Me gusta mucho ver historias en los rostros de la gente”, dijo Cecilia Roth en una entrevista exclusiva ofrecida en el hall del Auditorium de Mar del Plata. La actriz habló de los secretos de la actuación, de cómo elige a los directores con los que trabaja y dejó un interrogante abierto cuando se le consultó sobre la biopic de Fito Páez en Netflix.

78735941.jpg La actriz al recibir el Premio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata.

Trabajaste con directores consagradísimos como Almodóvar, Aristarain, y también con jóvenes como Sebastián Schindel y ahora con Ignacio Rogers. ¿Qué evaluás para aceptar hacer una película?

Es casi intuitivo, yo creo, sí, cuando leo el libro, cuando leo el guión. Bueno, hay directores que digo que sí antes de leer el guión, qué se yo, Aristarain, Pedro (Almodóvar), o Ignacio (Rogers), es que somos familia, no sé cómo decirte, no me fijo mucho qué es lo que vamos a hacer sino quiénes lo vamos a hacer y con quiénes vamos a pasar esas semanas gloriosas que pasás cuando amás a la gente. Y por otro lado, cuando no conozco al director, leo con mucha agudeza, trato de hacer el guión un par de veces, qué narra el personaje que me ofrece, qué está contando el personaje para que esa película suceda. A veces el personaje no cuenta nada, no es parte de la narrativa, está ahí de adorno. A mí me interesa un guión que se cuente una historia que yo la cuente, que yo esté en ese cuento y sea parte del cuento. Y por otro lado, si me conecta inmediatamente, tengo a la vez una inmediata sensación intuitiva y no me he equivocado mucho, tanto con lo bueno como con lo que no iba a ir, pero de alguna manera había algo que me llevaba a hacerlo.

Mi trabajo es inventar una realidad paralela en la que hay una persona que vive ahí y que todo lo que le está sucediendo es verdad, pero es otra realidad Mi trabajo es inventar una realidad paralela en la que hay una persona que vive ahí y que todo lo que le está sucediendo es verdad, pero es otra realidad

En “Las fiestas” lo primero que ves es la madre manipuladora, y vos sos mamá, y sabés de qué se trata. ¿Cómo lo trabajaste, hubo algo tuyo o no en tu María Paz?

Mirá, lo primero que tenés que hacer es no juzgar a tu personaje, porque si no cagaste. Si yo en mi personaje me sentiría manipuladora estaría defendiéndolo todo el tiempo y no se trata de eso, se trata de ser lo que dice el guión. Ella no hace manipulación, es el producto de una situación que la lleva a María Paz a hacer lo que hizo y lo que hace, ella cree que está haciendo lo mejor. Ella siente que es madre y tiene todo el derecho del mundo a hacer y decir lo que hace y dice, no lo siente como manipulación. Además, creo que María Paz siente que no le queda mucho tiempo en la relación con sus hijos, y por eso actúa así. En mi maternidad personal , en la relación con mi hijo, yo me agarré mucho de eso también, porque los chicos son mis amigos y tenía que cambiar el rol inmediatamente. Así que para crear esa maternidad con Dolores (Fonzi, la hija) y con Echi (Ezequiel Díaz, que brilla como su hijo trans) y con Dani (Hendler, quien interpreta el hijo mayor), la vivencia personal es fundamental. Algunas cosas, no todo en tu vida, porque a veces hay una equivocación terrible en evocar a mi padre o a mi madre, no, no hace falta contar eso (risas). Hay que elegir lo que te va ayudar para tu película.

Ahora vamos a hacer un rewind en tu trayectoria, que fue premiada en este festival. En un capítulo de “Atreverse”, de Alejandro Doria, vi a una actriz que hacía a una tartamuda muy parecida a las que realmente tienen esa dificultad en el habla, y eras vos. Después vi mucha verdad en tus actuaciones de cine, teatro y televisión. ¿Ese fue tu gran secreto para ser buena actriz, transmitir verdad?

Es que no hay otra manera. Mi trabajo es inventar una realidad paralela en la que hay una persona que vive ahí y que todo lo que le está sucediendo es verdad, pero es otra realidad, tenés que inventar esa realidad, tenés que hacerla real. No solo racionalmente, y de ahí las cosas que tienen que suceder, que sucedan. Mirá, hay muchas teorías acerca del teatro, hay excelentes actores, excelentes profesores que dicen “si no te pasa que te lo crean, hacelo igual, si no podés llorar hacé que llorás”. A mí me divierte y me gusta que me pase, y que me sorprenda lo que me pasa.

78747085.jpg Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Cecilia Roth y Ezequiel Díaz en "Las fiestas".

Pero para que eso te pase hay que trabajar mucho antes. Es como el tenista que pega el golpe exacto en un momento decisivo del partido, pero para que le salga espontáneo lo practicó mil veces en la cancha.

Pero por supuesto, y puntualmente en ese capítulo de “Atreverse” recuerdo que trabajé con mi madre eso, porque mi madre era profesora de voz, y además escuché muchos tartamudos. Yo soy muy chismosa, yo voy a un bar, me siento en una mesa con algún amigo o amiga, y miro toooodas las mesas (risas), y trato de entender qué pasa en esas relaciones cuando por ahí ves una familia sentada con dos hijos y el tipo la mira mal a la mina y digo “pobrecita, el tipo la está tratando como el orto”. Pero pienso qué habrá pasado antes para llegar aquí. Creo que eso que estoy pensando es verdad, a lo mejor estoy errando todo, pero me gusta mucho ver historias en los rostros de la gente, contarme esas historias, y creo que esa es una manera de entender al ser humano.

Se está por estrenar la biopic de Fito en Netflix y vos estás allí representada, ¿cuál es tu mirada?

Todavía no vi nada, pero me interesa ver algo de lo que hicieron con la historia.

78744908.jpg Roth interpreta a María Paz en “Las fiestas”, película dirigida por Ignacio Rogers.

¿Te queda algún director gigante con el que te gustaría trabajar, o algún actor o actriz?

No, la verdad es que hay tantos, pero no, la verdad que no hay ninguno o ninguna que te podría decir, simplemente porque me gustan las sorpresas (risas).

ALMODÓVAR: UNA RELACIÓN LARGA Y FECUNDA

78751569.jpeg “El ángel” en Cannes: Lorenzo Ferro; Pedro Almodóvar, productor del film; Cecilia Roth y el director Luis Ortega.

Cecilia Roth tiene una larga relación profesional con el director Pedro Almodóvar a quien acompañó desde sus primeras incursiones en el cine. Roth participó en “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” (1980), el segundo largometraje del cineasta. Luego siguieron “Laberinto de pasiones” (1982), “Entre tinieblas” (1983), “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” (1984), “Todo sobre mi madre” (1999), “Los amantes pasajeros” (2013) y “Dolor y gloria” (2019). Otras de sus grandes colaboraciones fueron con directores argentinos como Adolfo Aristarain, bajo cuyas ordenes trabajó en “Un lugar en el mundo”(1991) y “Martín (Hache)” (1997). Allí también están “Yo, la peor de todas” (1990), de María Luisa Bemberg; “Cenizas del paraíso” (1997) y “Kamchatka” (2002) dirigidas por Marcelo Piñeyro; “Una noche con Sabrina Love” (2000), de Alejandro Agresti; “El ángel” (2018), de Luis Ortega y “Crímenes de familia” (2020), de Sebastián Schindel. En TV actuó en recordados ciclos como “Atreverse”, “Mujeres asesinas” y “Amas de casa desesperadas”, entre otros.