Ante la ausencia de Nación, Santa Fe compra un millón de preservativos y 95 mil ciclos anticonceptivos

Ante este panorama de escasez en la provisión de insumos para sostener los programas de salud reproductiva con el aporte del Estado nacional, la Casa Gris destinó unos 3.300 millones para la compra de medicamentos, métodos anticonceptivos y de barrera, entre otros que se van a necesitar para el segundo semestre de este año. Todas estas compras adicionales irán para abastecer las políticas que se implementaron desde la Dirección de Salud Sexual Integral.

forro1.jpg

Envíos insuficientes

En su momento, la propia ministra de salud santafesina, Silvia Ciancio, había justificado el monto de la inversión: “El Ministerio de Salud de la Nación proveía casi la totalidad de medicación necesaria para salud sexual y reproductiva, en cantidades que permitían cubrir una proporción importante de la demanda provincial. En estos meses los envíos de esos insumos fueron insuficientes y no hubo notificación formal de que no se garantizarían, por lo que iniciamos la compra con recursos del gobierno y aceleramos la producción propia de anticonceptivos orales del LIF para seguir dando respuesta y garantizar el acceso gratuito a usuarios y usuarias del sistema de salud pública”, había remarcado.

Con esta proyección no solo se garantizó el acceso por parte de la población a estos insumos, sino que en los primeros cinco meses del año se distribuyeron más del 50 por ciento más de preservativos respecto a todo el año 2023.

A las compras de urgencia ante el retiro del gobierno nacional se suman a los 300.000 preservativos y 500.000 anticonceptivos orales (ACO), ya adquiridos por el Ejecutivo santafesino por 100 millones de pesos, a través de compras que realizaron cinco hospitales de las Regiones de Salud (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto), para agilizar la compra y distribución posterior.

En paralelo se autorizó otra gestión de compra de 50.000 ciclos de Anticonceptivos Orales (ACO), a través del LIF por otros 120 millones que ya se distribuyeron, y se aceleró la producción propia del LIF en otros 150.000 ciclos, que están disponibles.

Además, en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria y por casi 2.000 millones se licitarán más anticonceptivos, test de embarazos, implantes subdérmicos, DIU, hormonas y medicamentos, entre otros.

Alarmante

Sobre fines del mes pasado, un relevamiento realizado por la organización AHF durante el 2023 en los centros comunitarios de salud sexual de esta entidad y que incluyó a Rosario, reveló que casi la totalidad de los jóvenes de entre 14 y 24 años a los que se les diagnosticó VIH o sífilis no usaban preservativos la mayoría de las veces que tienen relaciones. Las transmisiones no se produjeron, entonces, por un "descuido", sino por conductas de riesgo sostenidas en el tiempo.

"Este dato es alarmante ya que el profiláctico es el método más eficaz de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS)", había señalado el médico Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y Caribe de AHF. El especialista alertó que en ese mismo rango etario se detectó que hay el doble de casos de sífilis que de VIH. En este sentido, se destacó que la falta de educación sexual es otro aspecto relevante y hay que agregar que ya no hay fácil acceso al preservativo, por sus costos, y porque a diferencia de otros años en salud pública no se distribuyen o los jóvenes van a los centros de salud y no los consiguen.

Por otro lado, los equipos de epidemiología del municipio encendieron las alarmas al detectar que en los últimos años se había incrementado el número de casos de sífilis en la ciudad.

Se estima que en Rosario se detectan alrededor de 1.200 casos por año, un número elevado. Y si bien actualmente se registra una meseta en cuanto a la cantidad de contagios, la situación sigue siendo alarmante.

El grupo más afectado es el de las mujeres de entre 14 y 24 años, pero impacta en todos los géneros y edades.