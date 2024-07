Angelito Di María tiene presente y un futuro en sus manos

Ángel Di María , la selección y su futuro, en el que por supuesto está Central. Fideo transita días felices sabiendo que son innumerables los pedidos para que siga un tiempo con la celeste y blanca, pero reafirmando a cada instante que es una “decisión tomada” y que no habrá nada ni nadie que lo haga cambiar de opinión. Lo ratificó tras la victoria contra Perú , en la zona mixta del Hard Rock Stadium, donde se coló una pregunta en el final de la charla. Le preguntaron qué tenía para decirles a los hinchas de Central y no hubo respuesta por parte de Fideo, pero sí una sonrisa antes de pegarse media vuelta y emprender la retirada . ¿Dice algo esa sonrisa? Sólo él lo sabe y nadie está en condiciones de meter un pleno en medio de la especulación, pero fue lo que pasó.

Este Di María no es cualquier jugador. Quizá no sea ese todoterreno que brilló en Real Madrid y otros tantos clubes de elite mundial, pero está en un nivel envidiable, haciéndose cargo del ataque de la selección campeona del mundo. Ni más ni menos. No es un detalle menor que ante la ausencia de Lionel Messi la cinta de capitán repose en su brazo. No es por una cuestión de respeto u obligación por parte del cuerpo técnico, sino que tiene que ver con la personalidad y la calidad futbolística. También por la humildad y la ascendencia en el grupo. El sábado, después de Lautaro Martínez, figura excluyente por sus dos goles, Angelito fue el de mejor rendimiento. Por ahí pasa la cosa.