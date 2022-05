Leandro Somoza, sincero: "Nos sacamos una mochila de encima"

“Fue durísimo, pero por suerte lo pudimos sacar adelante con los penales, que no era la idea. Sabemos lo que representa enfrentar a un equipo de menor categoría, aunque el balance general es positivo”, afirmó un tajante Somoza a la salida del estadio 15 de abril. El técnico canalla no tuvo empacho en sostener que “se pasó una instancia donde a Central no se le venía dando”.