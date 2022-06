Una herramienta digital ofrece reportes actualizados de enfermedades respiratorias por zona

Más de 1.500 argentinos ya forman parte de FluTracking, una plataforma digital, promovida por la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), que monitorea síntomas respiratorios y casos de Covid y Gripe, entre otros, por zona o región. El objetivo de esta herramienta es tener información actualizada, no solo de los resultados de los testeos de distintas afecciones respiratorias sino también de la cantidad de personas con síntomas, esos que no se reportan en ningún lado.

El grupo de especialistas argentinos que está llevando adelante la misma propuesta en el país, está trabajando desde hace dos años con el departamento de salud del gobierno de Nueva Gales del Sur (Australia) que se involucró desde un primer momento con este sistema porque la información que ofrece les permite tomar decisiones en el sistema de salud con mayor precisión ya que la información es mucho más abarcativa que la que proviene de los reportes oficiales.

“Para la población tiene el beneficio de conocer en su ciudad o región cómo se están comportando las enfermedades respiratorias gracias a reportes actualizados de manera semanal que pueden consultarse de forma gratuita", dijo a La Capital Martín Stryjewski, médico, miembro de la comisión directiva de la Sadi, jefe de internación de Cemic, master en Ciencias de la Salud y uno de los líderes de este proyecto en la Argentina que reúne a profesionales de todo el país, incluido Rosario.

Las personas que se suman a la plataforma lo hacen de manera voluntaria. “Es muy sencillo participar. Ingresás a la página de FluTracking.com.ar, te llega un link a tu correo, te registrás en forma rápida, y después, en 15 o 30 segundos contestás la encuesta. Con el aporte que puede hacer cada uno, y en la medida que se suma más y más gente, los reportes son cada vez más representativos y de una enorme utilidad. Es una propuesta que no tiene fines comerciales, que no está ligada a ningún gobierno en particular sino que se proyecta como un servicio para la comunidad y para el sistema de salud. Buscamos que se sostenga en el tiempo”, detalló el médico.

gripe.jpg

El valor de los datos

Los informes semanales que brinda FluTracking están localizados geográficamente. “Cada uno puede monitorear la gripe y el covid en su zona", destacó Martín Stryjewski.

Ingresando a la página y luego al sector de mapas se pueden ver las áreas rojas o verdes, que sirven como alertas.

“Es un sistema de monitoreo a partir de encuestas voluntarias. Una encuesta de prevalencia de enfermedades respiratorias", destaca el especialista.

Las preguntas “se responden rápidamente y se centran en los síntomas como la tos, la fiebre y otros vinculados a enfermedades respiratorias”. Además ofrece la chance de incluir si uno fue testeado o no para gripe o Covid.

“En todo el mundo todos saben los resultados de los test positivos, la cantidad de internados pero nadie sabe sobre la cantidad de gente que tiene síntomas. Esta plataforma los detecta por lo que permite mostrar una prevalencia en cada territorio, casi en tiempo real. De esta forma uno sabe dónde están los problemas”, señaló.

El objetivo de FluTracking es legar a 10 mil voluntarios antes de fin de año. “La Sociedad Argentina de Infectología está trabajando en la difusión para que se conozca más sobre la utilidad del sistema y la gente se sume. Confiamos plenamente en este proyecto”, enfatizó Stryjewski.