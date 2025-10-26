Se viene a Rosario el primer congreso de geriatría y gerontología del interior del país
Salud

Se viene a Rosario el primer congreso de geriatría y gerontología del interior del país

La Capital | Salud | Rosario

El presidente del encuentro, José Trop, explica los objetivos del encuentro y las "deudas" con los adultos mayores. El trato amable y la consideración estatal

26 de octubre 2025 · 08:10hs

El 6 y 7 de noviembre, Rosario será sede del Primer Congreso de Geriatría y Gerontología del Interior del país, en el Círculo Médico (Santa Fe 1798), de 8 a 19.30. El doctor José Trop, presidente del congreso, definió el espíritu de la convocatoria: “El objetivo central es capacitar y actualizar a los profesionales que asisten a las personas mayores desde todas las disciplinas”. La meta, dice, es concreta: “Mejorar la atención integral y el trato hacia los adultos mayores, promoviendo una vejez digna, respetuosa y activa”.

La agenda está organizada en dos grandes capítulos. Por un lado, la parte médica, que abordará: hipertensión arterial, cáncer en adultos mayores, odontología geriátrica, enfermedad de Alzheimer, incontinencia urinaria, escaras, úlceras por presión, desgarros de piel, enfermedades respiratorias y hepáticas, entre otros temas. Por el otro, el aspecto gerontológico, donde se profundizará en derechos de las personas mayores, nueva longevidad, actividad física adaptada, ética profesional y gestión gerontológica.

Desde temprano muchos rosarinos fueron a las urnas a votar.

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

En la planta de Domitec, en Avellaneda, se fabrica la marca de productos de limpieza Sedilé, que está en franco crecimiento en la zona de Santa Fe y Rosario.

Sedilé: la estrategia de la marca de limpieza para pisar fuerte el suelo rosarino

“La tarea debe ser interdisciplinaria y colaborativa para que funcione de forma eficaz”, subrayó Trop. Y ejemplificó: “El médico debe conocer aspectos de nutrición, psicología, actividad física, trabajo social y gestión. Ninguna intervención aislada alcanza ante problemas que son complejos por definición”.

Vejez activa versus barreras vigentes

Trop reconoció que existe un escenario social adverso para quienes transitan la vejez¨: “Lamentablemente, la sociedad no les da el lugar que merecen quienes tienen 65 o 70 años y están llenos de proyectos". Hay obstáculos laborales, económicos "y de acceso a una atención médica de excelencia". El especialista recordó que “muchas veces no se reconocen plenamente sus derechos”.

En paralelo, advirtió sobre la situación de quienes enfrentan enfermedades crónicas o discapacidades propias de la edad: “Sufren especialmente los recortes presupuestarios y la falta de políticas adecuadas. La salud mental y la atención a la discapacidad han retrocedido”. Para el especialista, ese deterioro se traduce en demoras en accesos, prestaciones fragmentadas y un aumento de la sobrecarga familiar.

Edadismo y sus formas

El presidente del congreso habló de edadismo, un término de uso cada vez más frecuente. “Los maltratos son múltiples: físicos, psicológicos, emocionales y económicos. Y a veces ocurren en los propios hogares”, describió.

Existen marcos legales (la ley nacional 27.360 y la ley provincial 14.231/2023) que protegen al adulto mayor, sin embargo: “Están a mitad de camino o directamente no se ejecutan. El problema no es solo normativo; es de implementación y control”.

Frente a ese panorama, el congreso propone formación y compromiso. “Si realmente se quiere tratar con respeto y dignidad a las personas mayores, la comunidad médica debe capacitarse de forma continua”, insistió.

De la jubilación a la continuidad con sentido

Entre los desafíos estructurales de la gerontología, Trop ubicó en primer plano la vida activa pos jubilación. “Las personas deberían poder continuar con actividades, remuneradas o voluntarias, que les den placer y sentido, adaptadas a sus tiempos”. En esa línea, pide programas de transición que acompañen el cierre de la vida laboral y promuevan nuevos roles sociales, evitando la ruptura abrupta que muchas veces dispara aislamiento y pérdida de autonomía.

La actividad física ocupa otro casillero central. “Envejecer bien implica moverse, con alimentación equilibrada y planes diseñados por equipos formados”, dijo. “En Santa Fe no existe una especialidad en Educación Física orientada a adultos mayores; es una deuda que venimos planteando hace tiempo”

Del “cuidado” a la participación

La trama urbana también está en la mira. Trop comentó que faltan espacios de recreación y socialización con equipamiento adaptado: “En plazas y parques no hay juegos pensados para mayores o personas con discapacidad. La accesibilidad no es un lujo; es condición de ciudadanía”.

Puertas adentro de las instituciones de larga estadía (mal llamadas "geriátricos”) se detecta exceso de pasividad. “Promover actividad, autonomía y participación también es cuidado". El congreso incluirá buenas prácticas para estimulación cognitiva, movilidad segura, prevención de caídas y vínculo con la comunidad, con protocolos que eviten el encierro y abran las residencias a redes barriales y familias.

Otro eje será el respeto de las decisiones de las personas mayores, especialmente frente a enfermedades o situaciones de dependencia. “¿Dónde quieren vivir? ¿Cómo prefieren ser cuidadas? ¿Quién gestiona sus bienes? Estas preguntas no pueden resolverse sin escucha ni consentimiento informado”, plantea Trop. Y remarca la necesidad de documentación clara y acompañamiento profesional para evitar conflictos y vulneraciones patrimoniales.

Formación, red y políticas

El cambio de enfoque requiere un triángulo virtuoso: formación continua, trabajo en red y políticas públicas ejecutadas. “El primer escalón es la capacitación. El segundo, la coordinación: médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, profesores de educación física, instituciones y familias deben hablar entre sí. El tercero, la política pública que garantice acceso y financiamiento. Sin esos tres pilares, todo queda en voluntarismo”, resumió.

El trato cotidiano

Más allá de la agenda técnica, Trop dejó un mensaje simple: “El buen trato es clínicamente eficaz. Una consulta sin apuro, una explicación clara, una adaptación del entorno, una llamada de seguimiento, mejoran resultados. Capacitarnos, coordinar y escuchar es la base para una vejez activa y respetada. Ese es el horizonte”.

Primer Congreso de Geriatría y Gerontología del Interior

  • Cuándo: jueves 6 y viernes 7 de noviembre, de 8 a 19.30.
  • Dónde: Círculo Médico de Rosario (Santa Fe 1798).
  • Organiza: Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario.
  • Informes: +54 341 308 4042 (tel.) | 341 201 0431 (WhatsApp).
  • Inscripción: [email protected].
Rosario Congreso Gerontología geriatría

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Diego Velázquez protagoniza Escritor fracasado, la obra basada en un texto de Roberto Arlt que se podrá ver en Rosario este 1 de noviembre

Diego Velázquez llega a Rosario con una obra que pone a Arlt en diálogo con el presente

Los rosarinos ahora tienen muchas más posibilidades de quedarse en su barrio y disfrutar allí de la gastronomía.

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

El domingo será un día agradable y templado.

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

El pasaje Juramento quedó renovado con una intervención artística en el marco de la inauguración de las obras del Tricentenario.

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Ver comentarios

Las más leídas

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Edición impresa

domingo 26 de octubre de 2025

tapa2610

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal.

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave
Política

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newells y de Central

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Lo más importante
Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país
Política

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte y el futuro del país"

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Arrancó la votación y los santafesinos eligen nueve diputados en una elección clave

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Unas elecciones que obligan a Milei y sus adversarios a reinventarse

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Ovación
Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Por Carlos Durhand
Ovacion

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes