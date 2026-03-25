Realidad virtual y vocación: los pilares del entrenamiento prehospitalario

La calidad de la atención en urgencias se construye con formación, entrenamiento continuo y vocación de los equipos de salud que intervienen en cada situación crítica

En la medicina prehospitalaria, cada intervención se desarrolla en escenarios complejos, dinámicos y muchas veces imprevisibles . Más allá de los recursos técnicos o los protocolos establecidos, existe un factor que resulta determinante para la calidad de la atención: el equipo humano que actúa en el momento justo , con criterio profesional, compromiso y sensibilidad frente a la urgencia.

En Emerger , el rol del personal de salud se construye a partir de una combinación clave entre formación académica, entrenamiento permanente y vocación de servicio . Médicos, paramédicos, enfermeros, choferes y operadores trabajan de manera coordinada para brindar una respuesta eficiente, pero también cercana, entendiendo que detrás de cada llamado hay una persona atravesando una situación crítica.

La preparación del equipo no se limita al conocimiento técnico. El entrenamiento contempla simulaciones, actualización constante y el desarrollo de habilidades que permiten actuar con rapidez, tomar decisiones bajo presión y comunicarse de manera clara con pacientes, familias y otros actores del sistema de salud. Además, parte de estas prácticas se realizan con cascos de realidad virtual , que recrean escenarios inmersivos y sumamente realistas, permitiendo entrenar en condiciones muy similares a las del terreno. Esa preparación integral es la que permite sostener la calidad asistencial incluso en contextos de alta exigencia emocional.

A esa lógica de preparación se suma una mirada institucional que busca homogenizar estándares desde el inicio. "Desde el área de Calidad instruimos a médicos, paramédicos, choferes y equipos operativos con una inducción al incorporarse al equipo de trabajo , basada en una guía de buenas prácticas prehospitalarias alineada a las políticas de calidad de Emerger, con foco en el trato humano y profesional, la información post atención, la ética y la mejora continua", explican desde el Equipo de Calidad.

La vocación ocupa un lugar central en este proceso. En la atención prehospitalaria, el primer contacto puede definir no solo un desenlace clínico, sino también la experiencia de quienes atraviesan una emergencia. La empatía, la escucha y la contención forman parte del trabajo cotidiano, y se integran de manera natural a cada intervención, desde una urgencia domiciliaria hasta la cobertura de eventos o situaciones en la vía pública.

Desde la organización institucional, este enfoque se impulsa como un valor estratégico. "Nuestro principal diferencial es el equipo humano: profesionales preparados para actuar con excelencia técnica, pero también con una profunda responsabilidad ética y compromiso con las personas", señalan desde la dirección de Grupo Emerger. Esta mirada se traduce en políticas activas de capacitación, acompañamiento y desarrollo profesional.

Trabajo en red y cultura organizacional como pilares de la respuesta prehospitalaria

El factor humano también se expresa en la capacidad de trabajar en red, articulando esfuerzos con empresas, organismos y comunidades. La medicina prehospitalaria requiere coordinación, confianza y una cultura organizacional sólida, donde cada integrante comprenda su rol y el impacto que tiene su tarea en el conjunto.

En un contexto donde la demanda de servicios de salud es cada vez más compleja, Emerger reafirma que la calidad no depende únicamente de la infraestructura o los sistemas, sino del valor de las personas que intervienen en cada urgencia. "Fortalecer al equipo, cuidar a quienes cuidan y sostener una formación continua son pilares que permiten brindar respuestas seguras, humanas y confiables", señala el Director Médico de Emerger, Dr. Alberto Davidovich.

Compromiso institucional En Emerger trabajamos día a día para fortalecer la calidad del servicio y consolidar una cultura orientada al cuidado, la cercanía y la innovación. Nuestra visión es ser una compañía líder en servicios de salud, reconocida por su estricto sistema de calidad, el profesionalismo de su equipo humano y su permanente innovación y desarrollo tecnológico. Con ese compromiso, seguimos creciendo junto a pacientes, familias y comunidades, reafirmando nuestro rol como referentes en la medicina prehospitalaria en Argentina.

Más información en: grupoemerger.com

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