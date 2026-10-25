Nódulo pulmonar: qué significa encontrarlo en una tomografía y cuándo puede ser cáncer

La doctora Ana Báez, del Servicio de Neumonología de Grupo Gamma, responde las consultas más frecuentes sobre nódulos pulmonares, su diagnóstico y cuándo preocuparse

Cuando una persona recibe un informe que menciona un "nódulo pulmonar" , es frecuente que aparezca el temor al cáncer. Sin embargo, encontrar un nódulo pulmonar no significa necesariamente tener cáncer de pulmón. En este artículo, la doctora Ana Báez , integrante del Servicio de Neumonología de Grupo Gamma , habla de las consultas más frecuentes.

-Es una pequeña imagen o lesión que se observa en el pulmón mediante un estudio por imágenes. Puede presentar diferentes tamaños y características. Muchos nódulos son benignos y pueden deberse a infecciones antiguas, cicatrices o procesos inflamatorios. Otros requieren estudios y seguimiento para descartar una enfermedad de mayor importancia.

-La tomografía computada de tórax permite evaluar con mayor precisión el tamaño, la forma, la ubicación y las características del nódulo. Según cada caso, el médico puede indicar controles con nuevas tomografías y, si existen características sospechosas, otros estudios complementarios o una biopsia.

No todos los nódulos necesitan una biopsia ni requieren cirugía. La conducta depende de sus características y del riesgo individual de cada paciente.

-¿Quiénes pueden tener nódulos pulmonares?

-Cualquier persona puede presentar un nódulo pulmonar, incluso quienes nunca fumaron y no tienen síntomas. Su presencia es relativamente frecuente y, en muchos casos, los nódulos pequeños son benignos.

Factores de riesgo y cuándo consultar

-¿Qué factores aumentan la sospecha de cáncer de pulmón?

-Entre los principales factores que se tienen en cuenta durante la evaluación se encuentran la edad avanzada, el tabaquismo actual o previo (especialmente cuando existe una exposición acumulada significativa) y los antecedentes personales de cáncer.

También se consideran determinados antecedentes familiares, la exposición laboral a sustancias como el asbesto y las características del nódulo, como su tamaño, la presencia de rasgos sospechosos o el aumento de sus dimensiones durante el seguimiento.

La evaluación del riesgo debe contemplar el conjunto de estos factores, ya que ninguno de ellos, considerado de manera aislada, resulta suficiente para determinar la conducta médica.

-¿Todas las personas deben realizarse una tomografía para buscar nódulos pulmonares?

-No. La tomografía de tórax no está indicada como estudio de rutina para toda la población.

En personas sin síntomas, la búsqueda de cáncer de pulmón mediante tomografía computada de baja dosis puede beneficiar a determinados grupos con alto riesgo, especialmente según la edad y los antecedentes de tabaquismo.

Como referencia, las recomendaciones internacionales contemplan el tamizaje anual en personas de 50 a 80 años con antecedentes de al menos 20 paquetes-año, que fuman actualmente o dejaron de fumar en los últimos 15 años. Estos criterios corresponden a una recomendación internacional y deben adaptarse a las guías aplicables y a la evaluación clínica individual.

Un paquete-año es una medida de la exposición acumulada al tabaco. Por ejemplo, fumar un paquete de cigarrillos por día durante 20 años, o dos paquetes diarios durante 10 años, equivale a 20 paquetes-año.

Es importante destacar que la radiografía de tórax no reemplaza a la tomografía de baja dosis para el tamizaje del cáncer de pulmón.

-¿Cuándo es importante consultar?

-Se recomienda consultar con un profesional si un informe de radiografía o tomografía menciona un nódulo pulmonar, especialmente si todavía no se realizó una evaluación médica o no existe un plan de seguimiento.

También es importante consultar ante síntomas persistentes o nuevos, como tos que no mejora, tos con sangre, falta de aire inexplicable, dolor torácico o pérdida de peso involuntaria.

La presencia de tos con sangre, falta de aire intensa o dolor torácico súbito e importante requiere atención médica urgente.

-¿Qué debemos recordar?

-Encontrar un nódulo pulmonar no significa necesariamente tener cáncer. Sin embargo, es importante evaluar sus características y realizar el seguimiento indicado cuando corresponda.

No todas las personas necesitan una tomografía para buscar nódulos pulmonares. La indicación debe basarse en los factores de riesgo, los antecedentes y la situación clínica de cada paciente.

La información, la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales para cuidar la salud pulmonar. Ante cualquier duda, es fundamental consultar con un profesional de la salud.