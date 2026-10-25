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Fundación OSDE y la Municipalidad de Rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Fundación OSDE realizó junto a la Secretaría de Salud Pública chequeos gratuitos, vacunación y talleres para toda la comunidad rosarina

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de octubre 2026 · 08:44hs
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Fundación OSDE y la Municipalidad de Rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Fundación OSDE y la Municipalidad de Rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Fundación OSDE y la Municipalidad de Rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Fundación OSDE llevó a cabo este martes 21 de octubre la jornada de concientización y chequeo "15 minutos para cuidar tu salud", una iniciativa de acceso libre y gratuito orientada a acercar la salud preventiva a toda la comunidad rosarina. La actividad se desarrolló en el marco del compromiso constante de la Fundación con el bienestar integral, y contó con la participación activa de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, lo que potenció el alcance territorial de la propuesta.

El encuentro tuvo como objetivo principal facilitar el acceso a controles médicos básicos indispensables para la detección temprana y prevención de enfermedades no transmisibles, como hipertensión arterial, glucemia/diabetes y factores de riesgo cardiovascular. Estas patologías no son menores: según el último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado sobre las Estadísticas Vitales de 2024, las enfermedades no transmisibles representaron el 69,1 % de las 376.405 defunciones registradas en todo el territorio argentino. Un número que subraya la urgencia de iniciativas como esta.

Dentro del universo de fallecimientos por causas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar, siendo responsables del 40,4 % de las muertes, seguidas por el cáncer (23 %), las enfermedades renales (3,7 %), la diabetes (3,4 %) y los cuadros respiratorios crónicos (2,4 %). Frente a este panorama, la detección precoz se vuelve la herramienta más eficaz con la que cuenta el sistema sanitario para revertir la tendencia.

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Chequeos en minutos, impacto para toda la vida

A través de la campaña "15 minutos para cuidar tu salud", profesionales del equipo médico guiaron a los vecinos en un circuito rápido de chequeos preventivos. En tan solo unos minutos, las personas asistentes pudieron conocer parámetros clave de su estado de salud, recibir orientación médica personalizada y tomar conciencia sobre la importancia de los hábitos saludables. La propuesta apunta precisamente a reducir una de las principales barreras que enfrenta la población: la falta de tiempo para consultar a un profesional de manera regular.

"La prevención primaria es la herramienta más eficaz con la que contamos para mejorar la calidad de vida de la población. Un control de apenas 15 minutos puede marcar la diferencia en la detección oportuna de patologías silenciosas", destacaron desde Fundación OSDE. La hipertensión arterial y la diabetes son dos ejemplos claros de enfermedades que, en sus etapas iniciales, no presentan síntomas evidentes y suelen pasar inadvertidas hasta que generan complicaciones graves. Por eso, el acceso a controles periódicos y sencillos puede ser determinante.

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Asimismo, los equipos de la Secretaría de Salud Pública Municipal desplegaron puestos de inmunización para revisar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, al tiempo que brindaron asesoramiento en prevención y cuidado de la salud. En Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación es gratuito, obligatorio y se aplica en todos los centros de salud públicos del país. Sin embargo, muchas personas llegan a la adultez con esquemas incompletos, lo que convierte a jornadas como esta en una oportunidad concreta para ponerse al día.

Trabajo conjunto para llegar a más vecinos

La articulación entre una organización de la envergadura de Fundación OSDE y el municipio de Rosario es, en sí misma, un mensaje: la salud preventiva requiere del compromiso conjunto del sector privado y el Estado. La Secretaría de Salud Pública municipal sumó talleres de promoción de la salud orientados a toda la familia, ampliando el impacto de la jornada más allá del chequeo individual. Estos espacios permitieron abordar temáticas como alimentación saludable, actividad física y factores de riesgo modificables, que incluyen el consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo del alcohol y una alimentación poco saludable.

Con esta articulación entre Fundación OSDE y el municipio de Rosario, la jornada reafirmó el valor del trabajo conjunto para promover hábitos saludables y acercar la salud preventiva a la población. La apuesta por la prevención no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también contribuye a aliviar la presión sobre el sistema de salud público, al reducir las consultas de urgencia y las internaciones derivadas de patologías detectadas tarde. Iniciativas de este tipo demuestran que, cuando la voluntad de colaborar existe, el impacto en la comunidad es real y mensurable.

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