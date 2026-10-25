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Cáncer de mama: llegar con precisión y rapidez al diagnóstico y tratamiento

Octubre rosa deja muchas enseñanzas. Cada cuánto debe hacerse la mamografía. Y desde qué edad. El jefe de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, responde todas las preguntas

25 de octubre 2026 · 08:46hs
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Cáncer de mama: llegar con precisión y rapidez al diagnóstico y tratamiento

"Muchas mujeres postergan sus chequeos anuales por estar tan ocupadas, por el desgaste físico y mental que implica atender tantas cosas en la vida diaria, por miedos, por falta de acceso al sistema de salud, entre otras razones. La demora es habitual. De acuerdo a los datos de la Sociedad Argentina de Mastología, hay un grupo de mujeres que, históricamente, no se hacen controles reglamentarios, y es un grupo importante: el 40 por ciento no se controló en los últimos dos o tres años", dijo Hugo Fontanarrosa, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Rosario, en el marco del Octubre Rosa, donde profesionales, instituciones, pacientes, y el ámbito privado y público de la salud se suman para difundir la importancia vital de los controles mamarios, que permiten detectar en forma precoz el cáncer de mama.

Es el tumor más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en la Argentina. Cuando es encontrado en etapa inicial las chances de cura son mayores y también la posibilidad de evitar tratamientos más agresivos. Por eso es tan relevante cumplir con los chequeos básicos que son: una mamografía anual y una ecografía (este último estudio en los casos en que los médicos así lo soliciten).

¿Cada cuánto hay que hacerse una mamografía? Fontanarrosa explica que lo recomendable es realizarse una a los 35 años, acompañada de una ecografía (estudio que se solicita cuando la mama es densa, algo común en las personas más jóvenes). Y luego, si todo está bien, una por año a partir de los 40 años. ¿Hasta cuándo? "Hasta que la paciente pueda ir a practicarse ese examen, porque lo cierto es que es más frecuente con el paso del tiempo. De hecho, aunque hay un incremento en mujeres de menor edad, es más común encontrarlo luego de los 50, 60 años", destacó el profesional.

"El cáncer en personas jóvenes se ha incrementado, aunque no tenemos en claro cuáles son las causas. Es posible que sean factores ambientales, fundamentalmente. Hay estudios que muestran que entre los 30 y los 35 años aumentó un 2,3 por ciento; entre los 35 y 40 años un 5,6 por ciento y entre los 40 y 45 años más del 8 por ciento", alertó el especialista. Es la población en la que el cáncer de mama aumentó más en las últimas décadas, en relación a otras etapas de la vida.

"La mamografía salva vidas, porque nos permite encontrar tumores antes de que se palpen", señaló. A la vez que aseguró que es muy importante que las mujeres conozcan bien sus mamas para poder detectar cualquier cambio. Hecho que de suceder, amerita una rápida consulta.

Tanto para la detección precoz como para el tratamiento adecuado es necesario contar con un equipo consolidado de profesionales: ginecólogos, mastólogos, cirujanos, especialistas en imágenes, psicólogos, kinesiólogos. "En el Italiano estamos capacitados, entrenados, para trabajar en forma multidisciplinaria", profundizó el médico, quien remarcó, en este mes de Lucha contra el cáncer de mama, la importancia de la difusión, y "tomar como bandera" a la información y la educación, para que llegar a los chequeos sea posible y accesible, además de contar con la adecuada contención profesional para que la paciente pierda el miedo y se controle a tiempo.

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