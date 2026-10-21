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Ameba comecerebros: ¿qué riesgo hay en aguas de Rosario?

Después del caso fatal de un niño en Catamarca, que contrajo el parásito Naegleria fowleri, ¿hay que extremar los recaudos?

21 de octubre 2026 · 12:57hs
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Las aguas cálidas de piletas termales o lagos pueden ser fuente del parásito que causa meningoencefalitis

Las aguas cálidas de piletas termales o lagos pueden ser fuente del parásito que causa meningoencefalitis

La noticia impacta por su crudeza: un niño de 10 años murió, en Catamarca, a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección causada por la llamada ameba “comecerebros”. Es el segundo caso registrado en la Argentina en los últimos 9 años. Anteriormente, el afectado fue un chico de la provincia de Buenos Aires, que también falleció. La enfermedad, que es infrecuente pero con una alta mortalidad, se genera por el ingreso al organismo de un parásito denominado Naegleria fowleri, que viven en el ambiente y se reproduce especialmente en aguas dulces cálidas. "El aumento global de temperaturas favorece la proliferación de amebas", destacó el médico infectólogo Matías Lahitte. El especialista dijo que si bien es una afección "muy poco común", merecen atención las piletas termales, piletas domiciliarias sin cuidado adecuado, y lagos. ¿El río Paraná, en la costa rosarina, es una zona de riesgo por ser de agua dulce? " Nunca tuvo un caso registrado", explicó el profesional.

¿Cómo se infecta el organismo? Lahitte detalló que el microorganismo infeccioso ingresa "por la mucosa nasal al sumergir la cabeza en aguas cálidas, a más de 30 grados: viaja por el nervio olfatorio hasta el cerebro y causa meningoencefalitis". La mortalidad, lamentablemente, "es cercana al 95%" expresó.

Los 12 días previos

El experto dijo que en el informe epidemiológico nacional ya figura el caso fatal de Catamarca, notificado por el Ministerio de Salud de esa provincia. Allí se detalla que la enfermedad fue confirmada por el Instituto Malbrán y que el pequeño de 10 años, que vivía en Fiambalá, falleció "luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón".

Como parte de la investigación epidemiológica, detalla el documento oficial, "los equipos técnicos continúan reconstruyendo las posibles exposiciones del niño a ambientes propicios para el microorganismo causante de la infección que hayan ocurrido durante los 12 días previos al inicio de los síntomas".

¿Sólo a los niños?

La mayor incidencia de infecciones por la ameba "comecerebros" ocurre en niños, adolescentes y adultos jóvenes, con una edad media de afectación de 12 años. Entre el 60 y 80 por ciento de los casos se dan en menores de 18 años. Por el sistema inmunitario más "débil" y porque pasan más tiempo sumergiéndose en el agua.

Los síntomas

El dolor de cabeza intenso, fiebre alta, náuseas y vómitos, merecen una consulta rápida con el médico o guardia. Entre los síntomas iniciales (fase temprana) se encuentra también cambios en el olfato o el gusto. A medida que la enfermedad avanza aparecen: rigidez en el cuello, confusión y somnolencia, mareos, convulsiones y coma y fallo neurológico fulminante.

"Los signos iniciales pueden parecerse a otras enfermedades. No hay que alarmar porque esta enfermedad es muy infrecuente" pero sí conocer los síntomas y cuidados, detalló el infectólogo.

Lahitte mencionó que en la Argentina "hay una sola publicación científica" sobre amebas de vida libre (hay cuatro tipos más comunes, entre ellas la "comecerebro"). En ese escrito se detallan varios casos clínicos analizados (y algunos que fueron diagnosticados) en el país, en las últimas décadas.

El río Paraná, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Hasta 2026 no se han registrado casos de enfermedad por ameba

El río Paraná, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Hasta 2026 no se han registrado casos de enfermedad por ameba "comecerebros" en la zona

¿Por qué comecerebro?

El término "comecerebro" proviene del "camino" que recorre este parásito que ingresar por la nariz desde agua dulce templada, viaja hasta el encéfalo y destruye el tejido nervioso (neuronas) mientras se alimenta, provocando una infección generalmente mortal.

El especialista rosarino detalló que Naegleria fowleri es una ameba "de vida libre", y que pueden producir cuadros severos al introducirse en el cuerpo. "Son protozoos anfizoicos distribuidos ampliamente en la naturaleza. Se denominan así porque tienen la capacidad de cumplir todo su ciclo de vida sin necesitar un huésped".

Son más comunes en aguas dulces pero también se han encontrado en aguas saladas, polvos ambientales (verduras, animales).

La gravedad está dada también porque no existe un tratamiento totalmente efectivo para la enfermedad, explicó el especialista. Por eso, cuanto antes se inicie el tratamiento con antibióticos mejores serán las expectativas.

Qué precauciones tomar

"Los lugares donde más frecuentemente aparecen es en aguas termales y piletas que no han sido cuidadas. No se encuentran en el mar, por ejemplo. En el Paraná, no hay casos registrados", ejemplificó el médico.

Como el parásito ingresa por la nariz, lo ideal es no sumergir la cabeza si hay dudas sobre la calidad del agua. Elegir siempre lugares habilitados y piletas que estén bien cloradas, es un cuidado fundamental.

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