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La Justicia falló a favor de Chiqui Tapia por un polémico video hecho con Inteligencia Artificial

Fue difundido por un canal de noticias y se hacía alusión a que si Argentina ganaba el Mundial, el volante Nico Paz sería víctima de una violación

4 de septiembre 2026 · 21:02hs
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La Justicia falló a favor de Chiqui Tapia por un polémico video hecho con Inteligencia Artificial

Un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) puesto al aire en el canal de noticias TN derivó en una denuncia penal por parte del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, contra dos periodistas de esa señal.

El video fue puesto al aire durante el envío "¿La ves?", que conduce el periodista Jonathan Viale, precisamente el 23 de julio. En él, se recreaba una escena ficticia entre el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, Tapia y los jugadores de la selección argentina, en el marco de la final del Mundial 2026.

Durante el desarrollo del video, el personaje ficticio de Infantino alertaba a los jugadores argentinos que si ganaban la final del Mundial 2026, Tapia “iría preso” y Nico Paz sería víctima de violencia sexual. "Hasta acá llegaron, si ganan el Chiqui va preso y violamos a Nico Paz", refiere.

Tras pasar el video, tanto Viale como Franco Mercuriali, otro conductor del mismo canal con quien comparte a diario el pase entre un programa y otro, festejaron y rieron.

Denuncia del Chiqui Tapia

No fue el video generado con IA sino el mensaje del clip lo que motivó al presidente de la AFA a denunciar penalmente a Viale y Mercuriali. La presentación fue a través de su abogado, Gregorio Dalbón, quien formalizó la demanda el pasado 24 de agosto ante el Departamento Judicial de San Isidro por amenazas e instigación pública a cometer delitos.

La causa siguió su curso y este viernes, la Justicia decidió hacer lugar parcialmente a la presentación realizada por Tapia. En ese sentido, ordenó tanto a Viale como a Mercuriali que, por 30 días, se abstengan de "reproducir, emitir, exhibir, difundir o poner nuevamente a disposición del público, por sí o a través de las plataformas digitales o redes sociales vinculadas a los espacios en los que intervengan" el video en cuestión.

Asimismo, esta resolución judicial también se puso en conocimiento del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

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