La Capital | Salud | electrocardiograma

El electrocardiograma digital que transforma el diagnóstico prehospitalario

La incorporación de electrocardiografía digital permite a los equipos médicos acceder a información cardíaca en tiempo real, mejorar la trazabilidad clínica y optimizar la toma de decisiones.

23 de enero 2026 · 09:00hs
El electrocardiograma digital que transforma el diagnóstico prehospitalario

La atención de una emergencia cardiovascular exige precisión, rapidez y claridad diagnóstica. En ese contexto, Emerger incorporó electrocardiogramas digitales que representan un avance sustancial frente a los equipos analógicos tradicionales, marcando un nuevo estándar en el abordaje prehospitalario de pacientes con síntomas cardíacos.

Visualización en tiempo real y mediciones automáticas

A diferencia del electrocardiógrafo analógico (que imprime cada derivación de manera secuencial en papel) el sistema digital permite visualizar las 12 derivaciones en vivo y en simultáneo desde una tablet. Esto brinda al médico una lectura integral e inmediata del funcionamiento eléctrico del corazón, sin depender de impresiones físicas. “Poder ver el electro completo en tiempo real cambia la dinámica de la evaluación clínica. El profesional accede a una imagen clara, ampliable y ordenada, lo que facilita la interpretación y agiliza la toma de decisiones”, explica el Equipo de Tecnología de Emerger. Además, el sistema realiza automáticamente las mediciones necesarias (intervalos, frecuencias y parámetros clave) que sirven como apoyo objetivo para detectar posibles patologías.

Integración de datos y trazabilidad

Uno de los cambios más relevantes es la digitalización total del estudio. Antes, el registro quedaba impreso en papel, debía trasladarse hasta la base operativa y archivarse físicamente como parte del historial clínico. Hoy, toda esa información queda integrada de forma segura en el sistema de gestión, garantizando trazabilidad, disponibilidad inmediata y resguardo del estudio ante cualquier requerimiento posterior.

IA como soporte clínico

A este avance se suma una funcionalidad de inteligencia artificial, diseñada como herramienta de soporte y no como reemplazo del criterio médico. El sistema analiza el electrocardiograma y ofrece sugerencias clínicas (como la conveniencia de una derivación o la ausencia de determinados hallazgos) que ayudan al profesional a confirmar o reforzar su evaluación, siempre bajo su responsabilidad y conocimiento clínico.

Operativa mejorada y experiencia del paciente

Desde el punto de vista operativo, “El electrocardiograma digital reduce significativamente los márgenes de error asociados a los dispositivos mecánicos. Al no depender de impresoras ni rollos de papel, se eliminan fallas frecuentes y se mejora la calidad del registro. Además, el médico puede seleccionar y visualizar distintas derivaciones o “caras” del corazón según lo que necesite analizar, adaptando la pantalla a cada situación clínica con simples gestos” explica el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger.

Esta innovación no solo optimiza los procesos internos, sino que impacta directamente en la experiencia del paciente: diagnósticos más rápidos, información más precisa y decisiones mejor fundamentadas en momentos críticos. La tecnología, aplicada con criterio clínico, se convierte así en una aliada clave para cuidar la vida.

Fuentes y asesoramiento médico

En Emerger entendemos que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz y cercano. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes, familias y empresas, consolidándonos como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

Para conocer más sobre nuestros proyectos tecnológicos y soluciones integradas, visitá:grupoemerger.com

Noticias relacionadas
el chequeo cardiologico que puede salvar vidas de ninos y adolescentes

El chequeo cardiológico que puede salvar vidas de niños y adolescentes

microbiota intestinal: su impacto en la salud y el rol de los probioticos

Microbiota Intestinal: su impacto en la salud y el rol de los probióticos

alimentacion consciente: que es el mindful eating y como incorporarlo a la rutina

Alimentación consciente: qué es el mindful eating y cómo incorporarlo a la rutina

verano y salud: los controles medicos que no deben quedar para despues

Verano y salud: los controles médicos que no deben quedar para después

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Lo último

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Presentaron la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Se conoció un video con gestos obscenos del mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Netflix: tres películas de romance para disfrutar el fin de semana

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Si bien es una traza nacional que depende de Corredores Viales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajará junto a la Municipalidad en operativos

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Ovación
Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Morning Star tiene todo listo para disputar la nueva edición de la Copa Federación

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal