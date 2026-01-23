El electrocardiograma digital que transforma el diagnóstico prehospitalario

La incorporación de electrocardiografía digital permite a los equipos médicos acceder a información cardíaca en tiempo real, mejorar la trazabilidad clínica y optimizar la toma de decisiones.

La atención de una emergencia cardiovascular exige precisión , rapidez y claridad diagnóstica . En ese contexto, Emerger incorporó electrocardiogramas digitales que representan un avance sustancial frente a los equipos analógicos tradicionales, marcando un nuevo estándar en el abordaje prehospitalario de pacientes con síntomas cardíacos .

A diferencia del electrocardiógrafo analógico (que imprime cada derivación de manera secuencial en papel) el sistema digital permite visualizar las 12 derivaciones en vivo y en simultáneo desde una tablet. Esto brinda al médico una lectura integral e inmediata del funcionamiento eléctrico del corazón, sin depender de impresiones físicas. “Poder ver el electro completo en tiempo real cambia la dinámica de la evaluación clínica. El profesional accede a una imagen clara, ampliable y ordenada, lo que facilita la interpretación y agiliza la toma de decisiones”, explica el Equipo de Tecnología de Emerger. Además, el sistema realiza automáticamente las mediciones necesarias (intervalos, frecuencias y parámetros clave) que sirven como apoyo objetivo para detectar posibles patologías.

Uno de los cambios más relevantes es la digitalización total del estudio . Antes, el registro quedaba impreso en papel, debía trasladarse hasta la base operativa y archivarse físicamente como parte del historial clínico. Hoy, toda esa información queda integrada de forma segura en el sistema de gestión , garantizando trazabilidad , disponibilidad inmediata y resguardo del estudio ante cualquier requerimiento posterior.

A este avance se suma una funcionalidad de inteligencia artificial , diseñada como herramienta de soporte y no como reemplazo del criterio médico. El sistema analiza el electrocardiograma y ofrece sugerencias clínicas (como la conveniencia de una derivación o la ausencia de determinados hallazgos) que ayudan al profesional a confirmar o reforzar su evaluación , siempre bajo su responsabilidad y conocimiento clínico.

Operativa mejorada y experiencia del paciente

Desde el punto de vista operativo, “El electrocardiograma digital reduce significativamente los márgenes de error asociados a los dispositivos mecánicos. Al no depender de impresoras ni rollos de papel, se eliminan fallas frecuentes y se mejora la calidad del registro. Además, el médico puede seleccionar y visualizar distintas derivaciones o “caras” del corazón según lo que necesite analizar, adaptando la pantalla a cada situación clínica con simples gestos” explica el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger.

Esta innovación no solo optimiza los procesos internos, sino que impacta directamente en la experiencia del paciente: diagnósticos más rápidos, información más precisa y decisiones mejor fundamentadas en momentos críticos. La tecnología, aplicada con criterio clínico, se convierte así en una aliada clave para cuidar la vida.

