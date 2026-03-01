La Capital | Salud | Otitis

¿Qué es la otitis externa conocida como "oído de nadador"?

Recomendaciones claves para su prevención y por qué el tratamiento debe ser indicado por un profesional

1 de marzo 2026 · 08:46hs
¿Qué es la otitis externa conocida como oído de nadador?

La otitis externa, conocida popularmente como “oído de nadador”, es una infección de la piel del conducto auditivo externo, el canal que conecta el oído con el exterior. Es más frecuente durante el verano, cuando aumenta la exposición al agua en la pileta, el río o el mar.

“La humedad prolongada dentro del oído favorece la irritación de la piel del conducto, debilitando su barrera natural y facilitando la entrada de bacterias u hongos”, explica el Dr. Lucas Comelli, especialista en Otorrinolaringología de Grupo Gamma, quien aclara que no es necesario nadar para desarrollar una otitis externa.

“Cualquier situación que produzca una lesión o irritación de la piel del conducto auditivo puede desencadenar la infección”, afirma, y enumera los principales factores de riesgo:

  • Piel seca, dermatitis o eczema del conducto auditivo.
  • Rascarse el oído con frecuencia.
  • Limpiar los oídos de manera vigorosa con hisopos de algodón.
  • Introducir objetos como ganchitos, clips u otros elementos dentro del oído.

Signos y síntomas

El síntoma principal es el dolor de oído, que puede ser intenso y afectar de manera significativa las actividades cotidianas. De forma característica, el dolor se agrava al traccionar el pabellón auricular o al presionar el trago (el cartílago ubicado delante del conducto auditivo), y también puede intensificarse al masticar.

“En muchos casos, antes de que aparezca el dolor, el paciente experimenta picazón en el oído, una señal temprana que suele pasar desapercibida”, señala el profesional.

A medida que el cuadro evoluciona, la inflamación puede provocar sensación de oído tapado, molestias persistentes e incluso disminución de la audición. Otro signo frecuente es la supuración: inicialmente clara, pero que puede volverse más espesa, amarillenta o purulenta con el correr de los días, aumentando la sensación de taponamiento.

¿Cómo es el tratamiento?

La otitis externa es una infección benigna, pero puede resultar muy dolorosa si no se trata adecuadamente. El tratamiento se basa principalmente en gotas óticas con antibióticos y antiinflamatorios y, en algunos casos, antifúngicos.

“El tratamiento debe ser indicado por un médico, ya que no todas las gotas sirven para todos los casos”, subraya el Dr. Comelli.

Tan importante como la medicación es seguir estas recomendaciones:

  • Evitar mojar el oído afectado durante el tratamiento.

  • Utilizar protección, como tapones, para impedir la humedad y permitir que la piel cicatrice correctamente.

En pacientes mayores, diabéticos o inmunodeprimidos, la infección puede evolucionar hacia cuadros más graves. Por ello, se recomienda consultar siempre al médico y evitar la automedicación.

Cuidados y medidas de prevención

En personas sin enfermedades previas del oído, generalmente no se requieren medidas preventivas especiales. Sin embargo, existen recomendaciones simples que ayudan a reducir el riesgo:

  • No rascarse los oídos ni introducir hisopos u objetos.

  • Secar cuidadosamente la parte externa del oído luego de bañarse.

“Si persiste la sensación de humedad, puede colocarse una o dos gotas de alcohol boricado, siempre que no haya dolor ni secreción”, aconseja el especialista. También recomienda utilizar tapones para nadar si existe predisposición a la humedad frecuente.

Ante la aparición de dolor, picazón intensa, secreciones o sensación de oído tapado, es fundamental realizar una consulta médica oportuna. Evitar la automedicación es clave para prevenir complicaciones y garantizar un tratamiento adecuado.

Noticias relacionadas
llegan a rosario las estaciones medicas para consultas por videollamada en espacios publicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

El ayuno intemitente ¿es una herramienta válida para bajar de peso? 

Ayuno intermitente: revisión mundial expone dudas sobre su eficacia, ¿qué dicen los nutricionistas?

El placer de sentir los aromas se pierde con la anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

la jubilacion no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

Ver comentarios

Las más leídas

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Lo último

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche iluminada y eterna

Ricardo Montaner en Rosario: clásicos, fiesta y una noche "iluminada y eterna"

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Fue detenido tras un operativo de inteligencia. El joven de 22 años está acusado de integrar una asociación ilícita investigada por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario
Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

Ovación
El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada
Ovación

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newells y Central eligen su propia aventura

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Policiales
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu de Rosario

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La Ciudad
Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa
La Ciudad

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila en las escuelas

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos