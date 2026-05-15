El Centro de Nutrición del Centenario, único en el país, a un paso de ser realidad

La obra está prácticamente terminada. Contará con seis consultorios y áreas de reunión médica. El enfoque es integral. Un hito para la salud pública

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y el Hospital Provincial del Centenario ya están a un paso de inaugurar un Centro de Nutrición único en el país por sus características. Es un espacio asistencial, docente, de investigación y de extensión a la comunidad que marcará un hito en el sector público de la salud.

La obra edilicia está ubicada en el área ambulatoria del hospital, en un sector que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas. El proyecto fue ideado y conducido por la Fundación de Ciencias Médicas, que consiguió además los fondos del sector empresario para hacer realidad este sueño que beneficiará a los rosarinos y pacientes de toda la región.

Durante una recorrida por las instalaciones, el presidente de la fundación, Alberto J. Muniagurria, expresó: "El camino que seguimos estuvo impulsado por la importancia que tiene la nutrición, que es la base de muchas enfermedades cuando no es adecuada y que es hoy el problema más serio que tiene la salud a nivel mundial. El Centenario tenía que tener un centro de estas características".

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"Todas las especialidades de la medicina que tiene relación con este tema, y que abarca a la mayoría, van a poder trabajar acá. Además de permitir la construcción de conocimiento con los estudiantes, residentes y docentes de la carrera", agregó.

Aportes indispensables del sector privado

Eduardo Balan, de la empresa Secco, comentó: "Nuestra participación comenzó con una reunión que tuvieron Alberto (por Muniagurria) y mi hermano Jorge, tomamos de inmediato la decisión de acompañar una noble propuesta que ahora se hace realidad: este centro nutricional que es tan relevante para la salud de nuestra población". La contribución desinteresada de la familia Secco fue uno de los pilares para que este centro sea posible, comentó Muniagurria.

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Si bien la fundación viene proyectando desde hace años este lugar, "comenzó a diseñarse cuando contamos con el apoyo indispensable de nuestra querida facultad, de cada uno de los integrantes de este hospital y de representantes destacados de la comunidad rosarina que entienden la importancia de la nutrición en cada una de las disciplinas médicas", puntualizó Muniagurria.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Molinas, señaló que "en momentos de crisis social, que se pueda abrir una obra de esta magnitud en el área de la salud pública es sumamente importante".

"Ponemos en el foco a la nutrición, que es un área vital de la salud y un objetivo clave en estos tiempos. Este emprendimiento permite sostener los acuerdos entre instituciones para avanzar en obras como esta. Es necesario mencionar el trabajo de la fundación, el apoyo de nuestra facultad, los aportes privados que son fundamentales y el Ministerio de Salud provincial, conducido por Silvia Ciancio, que nos acompaña y fomenta la unión entre las partes para llegar a determinadas metas", señaló el decano.

Atención integral y prevención de enfermedades

"Esta es una gran oportunidad para el Centenario de poder integrar la atención a distintas patologías que están provocadas por una alimentación inadecuada o que necesitan del seguimiento nutricional para que el paciente mejore: se dará una respuesta asistencial completa", detalló Molinas.

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La directora del Centenario, la médica Claudia Perouch, puso el acento en las enfermedades metabólicas que hoy representan un gran problema para la salud a nivel mundial, y del que nuestro país no está exento: "Este centro es muy importante para todo lo que tiene que ver con la prevención, la educación nutricional de la población, por un lado, y para continuar con la asistencia al grupo de Obesidad Mórbida (en conjunto con el Hospital Provincial) y el tratamiento de pacientes con todo tipo de trastornos alimentarios (sobrepeso, anorexia) que estamos viendo mucho en adolescentes".

"El abordaje es desde múltiples miradas y concentrado en un solo espacio de discusión de casos. Como mencioné, en este centro único se hará más fuerte lo que tiene que ver con lo preventivo ya que tenemos que llegar antes de que los problemas de salud provocados por la alimentación y la relación con la comida, aparezcan", señaló la directora, quien agradeció a todos los que hicieron posible este espacio.

Hasta ahora, todo lo relacionado con la alimentación, en este ámbito hospitalario, se realiza de una manera más atomizada, donde cada servicio tiene su especialista en el tema pero no cuentan con una unidad para trabajar de manera integral.

Recorrida por el flamante Centro

La semana pasada se realizó una recorrida por el Centro de Nutrición del Hospital Centenario, que contó con la presencia de Jorge Molinas (decano de Medicina), Pablo Arias (director de Graduados), César Pauloni (secretario de Gestión Territorial del tercer nivel de salud), Claudia Perouch (directora del hospital), Mauricio Adrián Spilere (representante del Estado en el hospital), Guillermo Mujica (secretario financiero de la facultad), los arquitectos de la Facultad de Ciencias Médicas, el donante Eduardo Balan (de la empresa Secco) y Alberto J. Muniagurria (presidente de la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario).

También participaron los miembros de la institución Hugo Tanno, Roberto Tozzini y Gustavo Enz. Estuvo además el ingeniero Rafael Samardich (titular de la empresa constructora).

El flamante centro nutricional funcionará en un sector completamente pensado y remodelado para este fin. Tiene consultorios externos y lugares destinados a la reunión multidisciplinaria de los distintos integrantes del sistema de salud que trabajan en el Centenario. Además se realizarán actividades para la comunidad a fin de mejorar y cambiar hábitos alimentarios que redunden en la prevención de enfermedades crónicas y severas relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y la mala nutrición en general.