Innovación en medicina: la cirugía robótica ya es una realidad en Rosario

Con más de 600 asistentes y 60 expositores se realizaron las IX Jornadas de Cirugía, edición Robótica, organizadas por el Sanatorio de la Mujer

La innovación en medicina avanza en el mundo y Rosario intenta alcanzar estándares que la pongan a la altura de las ciudades más avanzadas del mundo . En este contexto se realizaron en la ciudad las Jornadas de Cirugía, edición Robótica , un encuentro que se hizo por novena vez, y que convoca a médicos de distintas especialidades ávidos de conocer las últimas novedades en esta materia.

Con más de 600 inscriptos y 60 expositores de todo el mundo, el Sanatorio de la Mujer consolidó este espacio de información y formación que viene realizando desde hace tanto tiempo. Esta vez la cita fue en el Hotel Presidente los días lunes 27 y martes 28 de abril.

La Capital habló con Gustavo Marcucci , médico cirujano y director de las jornadas, quien hizo un repaso sobre los avances a los que asisten los profesionales de la ciudad: "Cuando hicimos las primeras jornadas, hace nueve años, hablábamos de las novedades en laparoscopía, que es hoy una técnica sumamente consolidada; esta vez ponemos el foco en la robótica, y aunque tenemos que seguir avanzando e incorporando tecnología, estamos siempre intentando estar a la vanguardia en nuestra región, por eso apostamos a este tipo de encuentros con expertos".

"Lo que viene a agregar la robótica es la posibilidad de llegar, con enorme precisión, a lugares (del organismo) a los que la laparoscópica, que ya es muy buena, no nos permitía acceder", señaló el reconocido especialista.

Embed - Diario La Capital on Instagram: " “HOY PRESENTAMOS LA CIRUGÍA ROBÓTICA” Gustavo Marcucci, jefe de Cirugía del Sanatorio de la Mujer, habló con La Capital sobre los increíbles avances de la cirugía robótica y derribó uno de los grandes mitos sobre este procedimiento: no es una máquina operando por su cuenta, sino que el cirujano controla brazos robóticos en todo momento. Esta revolucionaria innovación garantiza intervenciones muchísimo más precisas, logrando una menor pérdida de sangre y una recuperación notablemente más rápida para el paciente. Por Florencia O’Keeffe Matías Ottonelli / La Capital"

"La seguridad es extrema, el propio aparato le da más seguridad al médico y al paciente. La tranquilidad para la persona que va a pasar por una intervención quirúrgica es saber que quien está al mando es el cirujano, no un robot. Además, hay otro cirujano al lado del paciente, sumado a todo el equipo que participa, dependiendo de cada caso", especificó.

Marcucci mencionó que "los brazos que uno va a manejar (como cirujano) son robóticos, a través de una consola. Entonces, ante el mínimo movimiento que quizá podría realizar quien opera, el mismo aparato nivela hacia la precisión".

Operar con este tipo de avance permite menos margen de error, más seguridad, menor tiempo durante la operación, menos pérdida de sangre y una recuperación del paciente más rápida.

"El responsable sigue siendo el cirujano", enfatizó Marcucci, jefe de Cirugía General del Sanatorio de la Mujer, quien de este modo volvió a aclarar que el profesional a cargo de la intervención nunca se desentiende.

El especialista se mostró entusiasmado por la gran convocatoria y el nivel de los expositores.

Un encuentro cada vez más convocante

El encuentro, en rigor, comenzó el 26 de abril con un hito para la medicina regional: la primera transmisión en vivo en Rosario de cirugías robóticas realizadas en el quirófano del CCRR del Sanatorio de la Mujer. Los procedimientos fueron proyectados en directo en un auditorio especialmente acondicionado y también transmitidos vía Zoom, permitiendo la participación de profesionales de distintos puntos del país y del exterior.

Durante la jornada inicial se llevaron a cabo dos intervenciones: por la mañana, una prostatectomía radical estuvo a cargo de los doctores Fernando Soldano y Rodrigo Martínez Mansur, proctorizados por el doctor Alvarez. Luego se realizó una cirugía a causa de una endometriosis profunda, encabezada por la doctora Lucila Cicchese, proctorizada por Thiers Soares.

Las jornadas informativas y con la presentación de casos y experiencias se constituyeron en las primeras en Rosario con un abordaje integral de la cirugía robótica, abarcando múltiples especialidades como colon y recto, hepatobiliares, torácicas, ginecológicas, bariátricas, urológicas, pared abdominal, páncreas y esófago-gástricas.

Embed - CCRR Centro de Cirugía Robótica de Rosario on Instagram: "Segundo día de las IX Jornadas de Cirugía. Los protagonistas de este encuentro: profesionales que comparten, aprenden y construyen juntos el futuro de la cirugía. Gracias a cada participante por ser parte, por el compromiso y por seguir impulsando espacios de formación y crecimiento. Seguimos viviendo jornadas de excelencia. #JornadasDeCirugía #CirugíaRobótica #CCRR #SanatorioDeLaMujer #ComunidadMédica Medicina" View this post on Instagram

Presencias nacionales e internacionales

Entre disertantes y comentadores, unos 60 especialistas disertaron en las jornadas. Del exterior se destacaron los doctores Pedro Amaral, Gustavo Becker, Marcos Belotto, Fernando Eli, Armando Melani, Ramón Mendes, Alexandre Prado Resende, el Sergio Roll y Thiers Soares.

A nivel nacional participaron referentes como Oscar Mazza, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía; Federico Gorganchian, presidente de la Asociación Argentina de Hernia y Juan Pekolj, jefe de Trasplante Hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires, entre otros especialistas de distintas localidades del país y de Rosario.

Desde la incorporación del Sistema de Cirugía Robótica en noviembre de 2025, el Centro de Cirugía Robótica Rosario del Sanatorio de la Mujer llegó a realizar 50 procedimientos robóticos, en diversas especialidades. "Este desarrollo sostenido es el que hoy permite posicionar a la ciudad como un polo de formación y divulgación científica en cirugía robótica, convocando a referentes de primer nivel en una disciplina que marca el futuro de la medicina", puntualizó Marcucci.