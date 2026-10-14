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Caso Roña Castro: la cercana relación entre diabetes y problemas del corazón

El ex boxeador falleció repentinamente a los 59 años. Su hija, que estaba con él cuando se descompuso, dijo que "le dolía el pecho"

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

14 de octubre 2026 · 12:53hs
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El ex Campeón Mundial de Boxeo falleció este miércoles a los 59 años de un ataque al corazón 

El ex Campeón Mundial de Boxeo falleció este miércoles a los 59 años de un ataque al corazón 

Jorge "Roña" Castro, apodado así de chico y conocido luego en el mundo del boxeo como "Locomotora" Castro, falleció en forma repentina esta madrugada, a los 59 años, tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Aunque la asistencia médica llegó rápido al lugar se constató que el excampéon mundial ya estaba sin signo vitales. Si bien no se conocen las causas exactas de su muerte, sus familiares aseguraron que tenía diabetes, y todo indica que sufrió un infarto. ¿Cuánto pudo influir la enfermedad de base en el desenlace fatal? ¿Qué relación existe entre la diabetes y los ataques cardíacos?

Florencia Badías, especialista en Medicina Interna, docente en la facultad de Ciencias Médicas de la UNR y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, habló con La Capital sobre la enfermedad que tenía Castro y sus posibles consecuencias, el vínculo con el corazón, la importancia de conocer el diagnóstico, y lo fundamental de acceder a un tratamiento y cumplirlo.

Diabetes en la Argentina

Ante todo, la profesional repasó las cifras de diabetes en la Argentina y su íntima relación con las enfermedades cardiovasculares. "Uno de cada 3 pacientes con diabetes presenta enfermedad cardiovascular establecida (el 85% ateroesclerótica)", explicó.

En el caso del exdeportista fallecido, todo indica que tuvo un problema cardiovascular (su hija señaló que al momento de la descompensación su padre manifestó que le dolía el pecho). Sin embargo, "no podemos decir hasta el momento que estaba relacionado a su diabetes (ya que su historia clínica es personal)", señaló la médica. De todos modos, "hay que mencionar que la diabetes puede predisponer y acelerar cualquier proceso de enfermedad cardiovascular, sea ateromatosa (acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las arterias), insuficiencia cardíaca o incluso enfermedad renal", detalló Badías.

Es importante que la gente conozca que "esto puede prevenirse" y se puede tratar: "Contamos con herramientas para abordar a los pacientes desde un lugar más preventivo y con medicamentos innovadores que nos permiten controlar la glucemia y reducir el riesgo cardiovascular", puntualizó.

Hay tratamientos cada vez más eficaces para controlar la diabetes. Además de intentar sostener un cambio en la alimentación y hacer actividad física en forma regular

Hay tratamientos cada vez más eficaces para controlar la diabetes. Además de intentar sostener un cambio en la alimentación y hacer actividad física en forma regular

Alto impacto en la población adulta

"En nuestro país hay una prevalencia de diabetes tipo 2 (según datos de la Federación Internacional de Diabetes) del 14 por ciento de la población adulta, un número que viene creciendo y seguirá en alza", dijo la especialista. Abarca, por lo tanto, a más de 4 millones de argentinos mayores de 18 años.

La diabetes tipo 2 suele presentarse a partir de los 30/40 años (y se incrementa el número de casos con la edad). Se "dispara" por la mala alimentación y la vida sedentaria, entre otros factores como los emocionales y el estrés. No da síntomas de manera inmediata. Es "silenciosa" y las señales aparecen cuando ya está avanzada. La tipo 1 es la que se detecta mayormente en la infancia o adolescencia (también adultos muy jóvenes) y está relacionada con la genética de la persona. Es de presentación "más aguda".

Los que no conocen el diagnóstico o no pueden "regularse"

"En la Argentina, 4 de cada 10 personas que tienen diabetes no saben que conviven con la enfermedad", comentó la médica, por lo que pidió estar atentos a la prevención y los chequeos que puedan advertir sobre este cuadro, lo antes posible.

Un estudio hecho en el país, antes de la Pandemia, mostró que alrededor del 60 por ciento de quienes sí están diagnosticados "no logran el objetivo clínico solicitado que implica tener una hemoglobina glicosilada (que se obtiene en un análisis de sangre) menor a 7 para evitar complicaciones crónicas".

Además, hay otros parámetros que se tienen muy en cuenta en personas con esta enfermedad: colesterol adecuado y la presión arterial controlada.

Otro punto clave es la salud renal, también íntimamente relacionada a la diabetes. Y al verse afectado el riñón también se pueden aumentar las complicaciones cardíacas.

Castro tenía varios merenderos. El año pasado advirtió públicamente sobre la crisis económica, y el impacto entre los más vulnerables

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Los logros más recordados de Castro

El mismo año en el que se coronó Campeón Mundial, "Roña" Castro protagonizó uno de sus peleas más recordadas contra John David Jackson. Fue el 10 de diciembre de 1994.

Al retirarse de la vida deportiva tuvo un importante rol solidario: abrió comedores en Lomas de Zamora para ayudar a los más necesitados, especialmente a los adultos mayores.

En una entrevista que dio el año pasado a Diario Popular contó el drama que estaba viviendo a diario en sus comedores y merenderos sociales, en un contexto cada vez más complejo a nivel socioeconómico. El exboxeador habló de la realidad que se vive con las personas más necesitadas, sobre todo con los adultos mayores. "Una cosa es contártelo, otra cosa es verlo. Es durísimo esto", expresó.

“¿Sabés lo qué es que te ruja el estómago, porque a mí no me hacía ruidito, era como que tenía un león hambriento en la panza que pedía morfi y no había nada para darle. Pero con suerte y el esfuerzo de mi vieja y mis hermanos pudimos salir. Yo mangueaba, igual que lo hago ahora, para parar la olla, no había otra, no hay otra”, supo contar el Roña.

"Me levanto a las cinco de la mañana para ir al Mercado Central. Ahí me ayudan mucho, me dan choclo, morrón, zanahoria, papa, cebolla, limón, calabaza, tomate, verduras. Voy en un camión, lo traigo al gimnasio, ordenamos todo y a las cuatro de la tarde repartimos. La gente tiene hambre, no es joda”, expresó en su momento.

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