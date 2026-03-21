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Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

La víctima de 32 años sufrió lesiones graves cuando se prendió fuego su auto en el área de carga de GNC

21 de marzo 2026 · 11:45hs
El principio de incendio se registró en la esquina de Ovidio Lagos y Córdoba.

Foto: Bomberos Zapadores.

El principio de incendio se registró en la esquina de Ovidio Lagos y Córdoba.

Los Bomberos Zapadores de Rosario confirmaron este sábado la internación de un hombre de 32 años que sufrió quemaduras de consideración en el macrocentro. El primer reporte oficial se refiere al principio de incendio de un auto en el sector de expendio de gas natural comprimido (GNC) de una estación de servicio.

El operativo se llevó a cabo a primera hora de la mañana, cuando el vehículo se prendió fuego en la esquina de Ovidio Lagos y Córdoba. El dueño estaba fuera del coche tras la llegada de los agentes públicos y lo llevaron hasta el Hospital Centenario.

Si bien las llamas no destruyeron el automóvil ni se propagaron por la estación de servicio, el conductor presentaba múltiples lesiones. El diagnóstico preliminar del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) indica que el paciente tenía quemaduras en la cara, el cuello, la cabeza y los brazos.

Incendio en una estación de GNC

Los bomberos llegaron a la playa de Axion cerca de las 9 de la mañana. Los empleados advirtieron entonces que un Fiat Palio Fire se había prendido fuego mientras estaba detenido sobre en el sector de carga de GNC.

Los trabajadores de la estación de servicio ya habían logrado apagar las llamas con un extintor cuando la dotación llegó desde el cuartel central ubicado a pocas cuadras de allí. Mientras tanto, el personal del Sies se encargó de asistir a la única víctima y llevarla urgentemente hasta el nosocomio provincial.

>> Leer más: Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

En primera instancia, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales sólo abrieron el capó para cortar la conexión de la batería. Además cerraron la llave de paso de la conexión del tubo de GNC.

Durante la inspección, los bomberos advirtieron que el fuego había dañado un almohadón en el asiento del conductor y hallaron una bolsa de plástico derretida. En tanto, el automovilista quedó internado en el Centenario para continuar con el tratamiento.

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