Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

La Ciudad
Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad
El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería
Policiales
Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
La Ciudad
Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios
Policiales
Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Información General
Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Salud
A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario
Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial
La Ciudad
Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR
Politica
Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor
POLITICA
Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLICIALES
Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
Política
Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad
Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
Politica
Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
La Ciudad
Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
Política
Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado
Economía
El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Ovación
Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini