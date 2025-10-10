La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Atlético del Rosario sueña con dar el salto al Top 14 de la Urba ante San Andrés

Las chances están para que Plaza logre el ascenso a primera crecen. De mínima, una victoria lo dejaría a la puerta

10 de octubre 2025 · 17:34hs
Atlético del Rosario viene de ganarle con esfuerzo a Deportiva Francesa en casa. Ahora visita a San Andrés

Marcelo Bustamante

Atlético del Rosario viene de ganarle con esfuerzo a Deportiva Francesa en casa. Ahora visita a San Andrés, con la ilusión de poder festejar este mismo sábado el ascenso al Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario jugará este sábado, en la visita a San Andrés desde las 15.30, un partido sin dudas decisivo. El que puede devolverlo a la primera división de la Urba o, de mínima, acercarlo a la puerta para concretarlo en Rosario una semana después. La victoria se hace obligatoria y no depende de sí mismo.

A esta penúltima fecha, el equipo rosarino llega con 82 puntos, escolta de Los Matreros que alcanzaron los 83. Mientras, Champagnat tiene 78. Son los únicos candidatos a alzarse con los dos ascensos directos a lo que será el Top 14 de la Urba en 2026.

El tercero irá a play in junto al 4° y 5° de la Primera A, y el último del Top 12.

Las chances de Atlético del Rosario

Para ascender en esta jornada, hará falta que Plaza Jewell derrote a San Andrés y que Champagnat no lo haga en su visita a Hurling. En caso de que los rosarinos estiren a 5 puntos la ventaja (punto bonus) también ascenderán por los partidos jugados entre sí. Plaza venció de local a Champagnat 36 a 19 y perdió de visitante 23 a 20. Y si Plaza empata y Champagnat pierde, también celebrará.

>> Leer más: Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

También habrá ascenso si Atlético del Rosario vence a San Andrés y Los Matreros no lo hacen, de local, ante Olivos. En la última fecha debe visitar a Champagnat y por lo tanto restarán puntos entre ellos. Claro que Olivos lleva diez derrotas al hilo y será difícil pensar que reaccionarán ahora.

Pero en caso de que Plaza y Champagnat ganen de igual manera, con punto bonus o sin él, no habrá ascenso en esta fecha y habrá que esperar a la última. Lo bueno, además del enfrentamiento entre sus principales rivales, es que Atlético del Rosario recibirá al penúltimo Universitario de La Plata, que seguramente llegará salvado del descenso.

Completan la fecha: Lomas Athletic vs. Pueyrredón, Deportiva Francesa vs. Curupaytí, Universitario de La Plata vs. Pucará, San Cirano vs. San Albano, y Hurling vs. Champagnat.

Noticias relacionadas
La zurda de Facundo Guch ya le da destino a la pelota que se convertirá en el empate de Newells ante Tigre.

Facundo Guch, primera vez de titular y segundo gol en Newell's

Gonzalo Maroni le da el pésame a Ignacio Russo, mientras se acerca el delantero de Newells, Cocoliso González.

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Facundo Guch consigue la igualdad para Newells.

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Nacho Russo junto a su papá Miguel, que el miércoles pasó a la inmortalidad. Ignacio juega ante Newells.

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Ovación
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newells en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el Coloso

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newells para recibir a Tigre

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newell's para recibir a Tigre

Policiales
Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

La Ciudad
La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Por Martina Komar
La Ciudad

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos