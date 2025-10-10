Atlético del Rosario sueña con dar el salto al Top 14 de la Urba ante San Andrés

Las chances están para que Plaza logre el ascenso a primera crecen. De mínima, una victoria lo dejaría a la puerta

Atlético del Rosario viene de ganarle con esfuerzo a Deportiva Francesa en casa. Ahora visita a San Andrés, con la ilusión de poder festejar este mismo sábado el ascenso al Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario jugará este sábado, en la visita a San Andrés desde las 15.30 , un partido sin dudas decisivo. El que puede devolverlo a la primera división de la Urba o, de mínima, acercarlo a la puerta para concretarlo en Rosario una semana después. La victoria se hace obligatoria y no depende de sí mismo .

A esta penúltima fecha, el equipo rosarino llega con 82 puntos, escolta de Los Matreros que alcanzaron los 83. Mientras, Champagnat tiene 78. Son los únicos candidatos a alzarse con los dos ascensos directos a lo que será el Top 14 de la Urba en 2026.

El tercero irá a play in junto al 4° y 5° de la Primera A, y el último del Top 12.

Para ascender en esta jornada, hará falta que Plaza Jewell derrote a San Andrés y que Champagnat no lo haga en su visita a Hurling . En caso de que los rosarinos estiren a 5 puntos la ventaja (punto bonus) también ascenderán por los partidos jugados entre sí. Plaza venció de local a Champagnat 36 a 19 y perdió de visitante 23 a 20. Y si Plaza empata y Champagnat pierde, también celebrará.

También habrá ascenso si Atlético del Rosario vence a San Andrés y Los Matreros no lo hacen, de local, ante Olivos. En la última fecha debe visitar a Champagnat y por lo tanto restarán puntos entre ellos. Claro que Olivos lleva diez derrotas al hilo y será difícil pensar que reaccionarán ahora.

Pero en caso de que Plaza y Champagnat ganen de igual manera, con punto bonus o sin él, no habrá ascenso en esta fecha y habrá que esperar a la última. Lo bueno, además del enfrentamiento entre sus principales rivales, es que Atlético del Rosario recibirá al penúltimo Universitario de La Plata, que seguramente llegará salvado del descenso.

Completan la fecha: Lomas Athletic vs. Pueyrredón, Deportiva Francesa vs. Curupaytí, Universitario de La Plata vs. Pucará, San Cirano vs. San Albano, y Hurling vs. Champagnat.