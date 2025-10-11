La Capital | Ovación | Gimnasia

Gimnasia quedó a la puerta del último boleto a las semifinales del Regional del Litoral de rugby

En el parque Independencia, venció con bonus a Rowing de Paraná y quedó a un paso del pasaporte que falta para las instancias finales del torneo

11 de octubre 2025 · 18:46hs
El partido en el parque Independencia estuvo varios minutos suspendidos por tormenta eléctrica. Cuando se reanudó se bien lo mejor de Gimnasia.

Leo Vincenti

El partido en el parque Independencia estuvo varios minutos suspendidos por tormenta eléctrica. Cuando se reanudó se bien lo mejor de Gimnasia.
Gimnasia se abraza a la ilusión de volver a disputar el título del Regional del Litoral.

Celina Mutti Lovera

Gimnasia se abraza a la ilusión de volver a disputar el título del Regional del Litoral.

Gimnasia hizo su parte, ganó con punto bonus a Rowing de Paraná, y quedó a la puerta del último boleto que falta para las semifinales del Regional del Litoral de rugby. Los otros ya clasificados, cuando falta una fecha, son Jockey Club, Estudiantes de Paraná y Duendes.

Gimnasia no la tuvo fácil ante un Rowing que le presentó dura oposición en el parque Independencia y que lo resolvió en el último tramo, luego de una breve suspensión por la tormenta eléctrica.

Rowing planeó una férrea defensa, al punto que en la primera mitad se fue al descanso con una ventaja mínima de 10 a 7.

Gimnasia pudo darlo vuelta antes de se decidiera la suspensión ante el riesgo de rayos y entonces vencía 19 a 10, que en la reanudación estiraría hasta los 28-10.

Rowing achicaría con un nuevo try, pero en los últimos minutos GER tranquilizó su tarde.

El resultado final fue de 42 a 17, con punto bonus, y como Santa Fe RC venció de la misma manera se mantienen los 5 puntos de ventaja. Por eso, aún los capitalinos tienen chances matemáticas.

>> Leer más: Regional del Litoral de rugby: recta final para tres candidatos al último lugar de semifinales

Los otros partidos del Regional del Litoral

Santa Fe RC, precisamente, ganó pero no con la holgura que se suponía. Fue de local en Sauce Viejo al último, Jockey Club de Venado Tuerto, por 43 a 33.

Mientras que Old Resian perdió toda oportunidad con la contundente derrota ante el clasificado Duendes por 41 a 17.

En tanto, el sólido líder Jockey Club venció en Santa Fe a CRAI por 39 a 16. Quedó libre el segundo clasificado, Estudiantes de Paraná.

La última fecha será el sábado 18 de octubre, con estos partidos: Jockey (VT) - CRAI; Rowing - Santa Fe RC; Old Resian - GER; Estudiantes - Duendes. Libre: Jockey (R).

Posiciones: Jockey Club (R) 69; Estudiantes 56; Duendes 53 (clasificados); GER 46; Santa Fe RC 41; Old Resian 35; Rowing 31; CRAI 24 y Jockey Club (VT) 5.

