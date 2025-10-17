La Capital | Rugby | GER

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Se define el último lugar y GER cuenta con las mayores chances de ingresar al selecto póker que peleará por la Copa Banco Macro en el TRL

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de octubre 2025 · 16:16hs
GER depende de sí para meterse en las semifinales. Tiene que sumar solamente un punto y logrará el objetivo.

GER depende de sí para meterse en las semifinales. Tiene que sumar solamente un punto y logrará el objetivo.

Con tres semifinalistas conocidos, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Duendes, el XXV Torneo Regional del Litoral conocerá este sábado al cuarto protagonista de la instancia decisiva, el que completará el póker de los clubes que irán por la Copa Macro en las Cuatro Hectáreas los próximos 1 y 8 de noviembre. En ese contexto, en el marco de la 18ª fecha del TRL, GER y en menor medida Santa Fe Rugby aspiran a ocupar ese lugar.

Los mens sanas están prácticamente clasificados, de hecho, solamente una catástrofe impediría ese cometido ya que aun perdiendo en su visita a Old Resian en el Grantfield (partido que será dirigido por el cordobés Esteban Filipanics), pero sumando un punto bonus, el equipo que conduce Hernán Dinucci se convertirá en el cuarto pasajero. Matemáticamente, el tricolor de la capital provincial, tiene chances, pero debe esperar un milagro. Primero tiene que rezar para que GER no sume y después hacer su parte, esto es ganarle con bonus a Paraná Rowing (juegan en La Tortuguita y dirige Carlos Poggi). Si se dan ambas circunstancias, los santafesinos alcanzarían a los del parque Independencia en la tabla y en caso de empate, clasifican los de Sauce Viejo por mayor cantidad de tantos en los partidos entre sí (ganaron uno y uno).

Los equipos

Para el partido que cruzará a tricolores y mens sanas en Fisherton, los equipos confirmados alistarán a los siguientes jugadores:

Old Resian: Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Ramiro Yannetti y Luciano Cuminetti; Franco Lo Nostro, Bruno Marsili y Facundo Gómez Paris; Guido Candini y Alejo Ortenzi; Nahuel Pacheco, Marco Gómez París, Manuel Scarampi y Tomás Echevarne; Mateo Farías.

GER: Ignacio Palillo, Juan Manuel de Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Ciro Secoff; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales y Franco Giudice; Ramiro Picotto.

Otro foco de atención

Por esos caprichos del fixture, este sábado también se define el segundo y tercer puesto en la tabla en el partido entre Estudiantes y Duendes que se disputará en el parque Urquiza entrerriano bajo la supervisión de Damián Schneider.

El verdinegro alistará a Tomás Tenaglia, Mateo Negroni y Federico Bautista; Federico Ciancio y Rafael Gietz; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Bufarini; Valentin Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Juan Manuel Narvaja; Giuliano Francescangeli.

Completando la jornada, Jockey Club Venado Tuerto recibirá a Crai con el arbitraje de Juan Vega, mientras que Jockey Club Rosario tiene fecha libre.

Posiciones: 1) Jockey Club Rosario, 69 puntos; 2) Estudiantes, 56; 3) Duendes, 52; 4) GER, 47; 5) Santa Fe Rugby, 42; 6) Old Resian, 36; 7) Rowing, 31; 8) Crai, 24; y 9) Jockey Club Venado Tuerto, 6.

TRL Segunda División

En el torneo de Segunda División ya hace un par de fechas que se completó el cuadro de los semifinalistas. Con Universitario de Rosario (1º, 76 puntos), Tilcara (2º, 54 puntos), Los Caranchos (3º , 47 puntos) y Alma Juniors (4º, 46 puntos), hoy quedará confirmado quien ocupará el tercer y cuarto puesto para conocer los cruces, que serán 1º v. 4º y 2º v. 3º.

Tal como pasó el año pasado, la final de la segunda categoría, será preliminar de la final del Top 9. El campeón ocupará la plaza nueve del Top 10 del TRL 2026, mientras que el segundo tendrá una chance más, el 15 de noviembre contra Jockey en Venado Tuerto por el último boleto al máximo nivel 2025.

El programa de la 18ª y última fecha de la fase regular es el siguiente: Los Caranchos v. Provincial (César Medina), Alma Juniors v. Logaritmo (Javier Villalba), Universitario de Santa Fe v. Círculo Rafaelino (Fabián Prats) y Gimnasia de Pergamino v. Tilcara (Joaquín Díaz). Universitario de Rosario, tiene fecha libre.

Posiciones: 1) Universitario de Rosario, 76 puntos; 2) Tilcara, 54; 3) Los Caranchos, 47; 4) Alma Junior, 46; 5) Círculo Rafaelino, 30; 6) Provincial, 29; 7) Logaritmo, 26; 8) Universitario de Santa Fe, 24; y 9) Gimnasia de Pergamino, 21.

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Lo último

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Caren Tepp a Adorni: Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más

Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

Un soldado clave: Newells pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

Un soldado clave: Newell's pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

La Libertad Avanza de Santa Fe denunció a Gabriel Chumpitaz por capitalizar el ideario y referencias clave del partido violeta. El postulante de Compromiso Federal aseguró que no cambiará su estrategia

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben"

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla
Policiales

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Ovación
GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral
Ovación

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
La Región

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense