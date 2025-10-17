GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Se define el último lugar y GER cuenta con las mayores chances de ingresar al selecto póker que peleará por la Copa Banco Macro en el TRL

GER depende de sí para meterse en las semifinales. Tiene que sumar solamente un punto y logrará el objetivo.

Con tres semifinalistas conocidos, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Duendes, el XXV Torneo Regional del Litoral conocerá este sábado al cuarto protagonista de la instancia decisiva, el que completará el póker de los clubes que irán por la Copa Macro en las Cuatro Hectáreas los próximos 1 y 8 de noviembre . En ese contexto, en el marco de la 18ª fecha del TRL, GER y en menor medida Santa Fe Rugby aspiran a ocupar ese lugar.

Los mens sanas están prácticamente clasificados, de hecho, solamente una catástrofe impediría ese cometido ya que aun perdiendo en su visita a Old Resian en el Grantfield (partido que será dirigido por el cordobés Esteban Filipanics), pero sumando un punto bonus, el equipo que conduce Hernán Dinucci se convertirá en el cuarto pasajero. Matemáticamente, el tricolor de la capital provincial, tiene chances, pero debe esperar un milagro. Primero tiene que rezar para que GER no sume y después hacer su parte, esto es ganarle con bonus a Paraná Rowing (juegan en La Tortuguita y dirige Carlos Poggi). Si se dan ambas circunstancias, los santafesinos alcanzarían a los del parque Independencia en la tabla y en caso de empate, clasifican los de Sauce Viejo por mayor cantidad de tantos en los partidos entre sí (ganaron uno y uno).

Para el partido que cruzará a tricolores y mens sanas en Fisherton, los equipos confirmados alistarán a los siguientes jugadores:

Old Resian: Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Ramiro Yannetti y Luciano Cuminetti; Franco Lo Nostro, Bruno Marsili y Facundo Gómez Paris; Guido Candini y Alejo Ortenzi; Nahuel Pacheco, Marco Gómez París, Manuel Scarampi y Tomás Echevarne; Mateo Farías.

GER: Ignacio Palillo, Juan Manuel de Torres y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Ciro Secoff; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales y Franco Giudice; Ramiro Picotto.

Otro foco de atención

Por esos caprichos del fixture, este sábado también se define el segundo y tercer puesto en la tabla en el partido entre Estudiantes y Duendes que se disputará en el parque Urquiza entrerriano bajo la supervisión de Damián Schneider.

El verdinegro alistará a Tomás Tenaglia, Mateo Negroni y Federico Bautista; Federico Ciancio y Rafael Gietz; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Bufarini; Valentin Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Juan Manuel Narvaja; Giuliano Francescangeli.

Completando la jornada, Jockey Club Venado Tuerto recibirá a Crai con el arbitraje de Juan Vega, mientras que Jockey Club Rosario tiene fecha libre.

Posiciones: 1) Jockey Club Rosario, 69 puntos; 2) Estudiantes, 56; 3) Duendes, 52; 4) GER, 47; 5) Santa Fe Rugby, 42; 6) Old Resian, 36; 7) Rowing, 31; 8) Crai, 24; y 9) Jockey Club Venado Tuerto, 6.

TRL Segunda División

En el torneo de Segunda División ya hace un par de fechas que se completó el cuadro de los semifinalistas. Con Universitario de Rosario (1º, 76 puntos), Tilcara (2º, 54 puntos), Los Caranchos (3º , 47 puntos) y Alma Juniors (4º, 46 puntos), hoy quedará confirmado quien ocupará el tercer y cuarto puesto para conocer los cruces, que serán 1º v. 4º y 2º v. 3º.

Tal como pasó el año pasado, la final de la segunda categoría, será preliminar de la final del Top 9. El campeón ocupará la plaza nueve del Top 10 del TRL 2026, mientras que el segundo tendrá una chance más, el 15 de noviembre contra Jockey en Venado Tuerto por el último boleto al máximo nivel 2025.

El programa de la 18ª y última fecha de la fase regular es el siguiente: Los Caranchos v. Provincial (César Medina), Alma Juniors v. Logaritmo (Javier Villalba), Universitario de Santa Fe v. Círculo Rafaelino (Fabián Prats) y Gimnasia de Pergamino v. Tilcara (Joaquín Díaz). Universitario de Rosario, tiene fecha libre.

Posiciones: 1) Universitario de Rosario, 76 puntos; 2) Tilcara, 54; 3) Los Caranchos, 47; 4) Alma Junior, 46; 5) Círculo Rafaelino, 30; 6) Provincial, 29; 7) Logaritmo, 26; 8) Universitario de Santa Fe, 24; y 9) Gimnasia de Pergamino, 21.