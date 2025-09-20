Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior de rugby

El equipo de Las Delicias perdió con Jockey Club en Córdoba en el alargue, luego de haber empatado 24 a 24. Estudiantes de Paraná, también afuera.

Gran partido en Córdoba entre Jockey Club y Duendes. El Fantasma lo llevó al alargue y no pudo llegar a la final.

Duendes se quedó sin final del Torneo del Interior de rugby . Dio pelea y tuvo en jaque a Jockey Club de Córdoba de visitante, pero cedió en el suplementario 41 a 27, tras haber igualado 24 a 24. Y no habrá representantes del Regional del Litoral en la final, ya que también cayó Estudiantes de Paraná.

Jockey parecía capaz de hacer pesar rápido la localía y sacó una ventaja apreciable de 17 a 3 , que Duendes recién pudo remontar en un gran final del primer tiempo con dos tries, para irse al descanso 17 a 17, de Martín Pellegrino y Valentino Dicapua, convertidos por Giuliano Francescangeli.

La acción siguió muy intensa al inicio del complemento, cuando Jockey volvió a sacar ventaja con un try 24 a 17, pero enseguida llegó la respuesta con el try y conversión de Francescangeli.

Desde ahí, fue media hora de lucha intensa donde no pudieron volver al ingoal y hubo que recurrir al suplementario, en dos tiempos de 10'.

Duendes lo llevó al suplementario

El tanteador se movió y equilibró de entrada con sendos penales (de nuevo Francescangeli), pero enseguida Jockey marcó un try y se fue al nuevo descanso 34 a 27. En el inicio del complemento, los cordobeses definieron la serie con otro try, y un definitivo 41 a 27.

Duendes formó con Mateo Negroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Lorenzo Colidio, Federico Ciancio, Ignacio Gandini, Matías Landi, Giuliano Buffarini (c), Valentín Larrazábal, Valentino Dicapua, Marcos Simioni, Gino Dicapua, Martín Pellegrino, Santiago Cáceres y Giuliano Francescangeli.

En tanto, Marista de Mendoza dejó afuera al otro representante del Litoral, Estudiantes de Paraná, al vencerlo por 33 a 24.