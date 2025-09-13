Atlético del Rosario logró un gran triunfo ante Olivos y volvió a la cima de la Primera A de la Urba

En el Pasaje Gould, Plaza Jewell aplastó a Olivos y de yapa de nuevo lidera en la Urba ante la caída de Los Matreros. Sueña con el ascenso.

El festejo de Atlético del Rosario, que aplastó a Olivos y sueñan con volver al círculo superior de la Urba.

Atlético del Rosario pegó el puño sobre la mesa, derrotó 61 a 21 a Olivos en el Pasaje Gould y, aprovechando la derrota de Los Matreros , volvió a la cima de la Primera A de la Urba . A cuatro fechas del final, sigue 5 puntos arriba al tercero Champagnat, con el que debe medirse porque ascienden los dos primeros.

El partido correspondió a la 2ª fecha y el resultado en Rosario fue el más abultado, ya que Atlético le sacó nada menos que 40 puntos a Olivos, que viene de derrota en derrota después de un buen inicio de campeonato.

Plaza Jewell sumó 5 puntos y alcanzó a Los Matreros, que perdió ajustadamente en su visita a San Cirano por 21 a 20. El ganador quedó 4º y a la expectativa.

El que no afloja tampoco es Champagnat, que superó en casa a San Andrés por un ajustado 30 a 28, en un partido que en la previa pintaba más fácil.

Mientras que a Pueyrredón no le vino nada bien el empate de visitante 28 a 28 ante Curupaytí.

En la pelea de abajo, el último San Albano cayó ante el antepenúltimo Deportivo Francesa por 36 a 27 y el penúltimo Universitario de La Plata cayó por la mínima en su visita a Hurling por 39 a 38. Y Lomas Athetic superó a Pucará 37 a 35.

Los partidos que le quedan a Atlético del Rosario

Quedan 4 fechas y Atlético del Rosario ahora visitará a Lomas Athletic, recibirá a Deportivo Francesa, visitará a San Andrés y cerrará de local con Universitario.

Los Matreros recibirán a Pueyrredón, visitarán a Hurling, serán locales de Olivos y cierran de visitantes de Champagnat.

Precisamente, ese último partido alienta aún más las chances de que Plaza se quede con una de las dos plazas de ascenso directo a lo que será el año próximo el Top 14.

Los otros partidos del tercero Champagnat: Universitario (V), San Cirano (L) y Hurling (V).