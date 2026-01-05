Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial

El balneario La Florida, convertido en Playa Olímpica, será escenario entre el 7 y el 11 de enero de la Copa Tricenteario Ciudad de Rosario - Fútbol Playa

Rosario vivirá un acontecimiento deportivo sin precedentes en el marco de sus 300 años de historia. Del 7 al 11 de enero de 2026, el Balneario La Florida, convertido en Playa Olímpica, será sede de la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario – Fútbol Playa.

Se trata de un torneo de jerarquía internacional que cuenta con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino (COA) .

Organizado por la Municipalidad de Rosario , el Balneario La Florida y la Fundación Once de Octubre , el evento reunirá a clubes históricos y figuras consagradas del fútbol playa sudamericano, en un escenario natural único a orillas del río Paraná, posicionando a la ciudad como capital regional del deporte sobre arena.

El protagonismo local estará a cargo de Argentino de Rosario , equipo anfitrión y actual bicampeón del fútbol playa argentino, que enfrentará a potencias como Boca Juniors , San Lorenzo de Almagro , Sportivo Luqueño —con su capitán y referente Matías Martínez— y Terremoto de Uruguay , campeón uruguayo, que llegará con figuras internacionales como Sarandí Sobral, Nicolás Bella, Gastón Laduche e Ignacio Di Bello.

futbol playa 2 El balneario quedará convertido en Playa Olímpica. Foto: Héctor Rio/ La Capital

La jerarquía del certamen se completa con referentes de selección como Lucas Ponzetti, capitán de la Selección Argentina, y el arquero venezolano Prado Hengelbert, distinguido internacionalmente por Connmebol.

Fútbol playa femenino

El fútbol playa femenino tendrá un lugar central con la participación de Boca Juniors, Nacional de Uruguay y Argentino de Rosario, que contará con la presencia estelar de Lauren Leslie, referente del seleccionado de Estados Unidos, junto a las argentinas Agostina Tasinazzo y Gisel Kolodzinski.

Más que un torneo, la Copa Tricentenario Ciudad de Rosario será una celebración deportiva y cultural única: elite internacional, identidad local, río y comunidad unidos en un mismo escenario. Un evento irrepetible, a la altura de la historia y del futuro de la ciudad.