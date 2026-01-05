Rosario hace historia con fútbol playa de elite mundial

La Ciudad
Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
Economía
Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
La Ciudad
Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
Ovación
Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador
Negocios
Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados
El Mundo
Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
La Ciudad
En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
Policiales
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil
La Ciudad
Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
OVACIÓN
Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
Ovación
Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's
Ovación
El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
La Ciudad
UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad
La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero
El Mundo
Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"
El Mundo
Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo
Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
La Ciudad
"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio
Política
La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"