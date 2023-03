Pilar López

1. La escuela. Me iba muy bien, de hecho termine la escuela con un alto promedio y llegue a ser abanderada tanto en primaria como secundaria. Me tomaba muy enserio las tareas y estudios (a veces un poco de mas). La verdad que siempre me gusto llevar las cosas al día y no seguir las reglas nunca fue algo que me llame la atención. Era la típica “olfa” del salón que siempre levantaba la mano para hablar y leer en voz alta.

Siempre me gustó la idea de aprender cosas nuevas y no podía aguantar la emoción cada vez que estaba por comenzar un nuevo año académico. Pensaba en ver a mis compañeros, tener nuevas materias, nuevos profesores; todos esos cambios siempre me desbordaban de curiosidad.

2. La música, primeros recuerdos. Me veo cantando a solas en mi habitación, actuando como si estuviese en un escenario y enojándome porque me doy cuenta que mi papa está del otro lado de la puerta escuchándome (era muy vergonzosa). Me siento orgullosa de que ese aspecto soñador que me abundaba todas las noches aún está presente en mi vida cotidiana.

También recuerdo tomar la guitarra vieja de mi abuelo e intentar tocar una canción con los dedos de los pies.

3. Instrumentos. Además de cantar toco un poco de piano, guitarra y txistu (flauta de origen vasco/navarro). Con los dos primeros comencé a tocar por cuenta propia a través de tutoriales de internet, luego con el piano fui aprendiendo más en la facultad donde estudio actualmente Licenciatura en Composición Musical. En el caso del último, he tomado clases cuando era pequeña. Aunque considere que aún tengo mucho que aprender con estos instrumentos, cada uno de ellos junto con la voz son diferentes formas de descargar emociones, decir lo que no se con palabras, y mi mejor compañía para el alma.

4. Momentos libres. Si estoy sola en mi casa disfruto mucho ver videos sobre diferentes ciudades, me hace sentir que estoy de viaje (esa sensación me fascina) y me gusta aprender sobre las diferentes vivencias en el mundo, además de los hermosos paisajes. Aún mejor es la experiencia si la acompaño con una rica merienda, por supuesto. Cuando estoy con mi familia (además de los videos, que a todos nos gustan mucho) me gusta pasar tiempo con ellos y charlar de diferentes temas, salir a caminar y a “hacer nada” es un plan que me tienta mucho cuando estoy con amigos también. Nuevamente, si hay una rica comida de por medio todo es mucho mejor.

Algo que no suelo hacer es mirar televisión, aunque alguna que otra película cuando estoy cenando con mi familia puedo disfrutar. En cuanto a las famosas series, tampoco miro muchas; realmente no es algo que se me cruce por la cabeza cuando tengo tiempo libre, pero cuando me “engancho” con alguna no paro de mirarla hasta que la termino (he llegado a estar 5 horas frente a una pantalla. La sensación para mis ojos luego de eso no es lo más agradable, pero no me gusta quedarme con la duda) y supongo que esta es otra razón por la que no miro este tipo de entretenimiento tan seguido, cuando no tengo tanto tiempo libre simplemente elijo hacer otra cosa.

5. ¿Qué escuchás? Soy un abanico de gustos por los géneros musicales. En mi playlist de “favoritos” tengo canciones de rock, pop, soul, reggae hasta flamenco, lirico o instrumental (sin nombrar todos los géneros que quedan en el medio). Escucho tanto bandas como solistas y en diversos idiomas como español, inglés, francés hasta islandés. Es verdad que según la época escucho más unas cosas que otras, también depende mucho de mi estado emocional. Lo que definitivamente no hago, es eliminar canciones de la playlist; son como mi historia contada con canciones, cada una de ellas me recuerda a la sensación que tuve alguna vez en un momento de mi vida.

6. La moda en tu vida. Me gusta mucho el mundo de la moda y vestirme según mis gustos especiales me pone de muy buen humor para comenzar el día. Definitivamente combinar la ropa y elegirla es algo que disfruto mucho.

La pandemia. Al comienzo lo llevaba muy bien, luego comencé a sentir cierto temor por lo que podría llegar a ser el futuro y la incertidumbre de no saber cuándo podría calmarse la situación. Creo que antes de la pandemia era una persona y ahora otra mucho más madura; esto no se debe únicamente a este factor, sino también las “cosas de la vida” (muchas cosas pasaron en estos 3 años).

En su momento tuve un problema en mi mandíbula, no podía abrirla por completo y se trababa – algo que me genero mucha frustración por no poder cantar – pero fue algo que, si bien a veces vuelve según el nivel de nerviosismo, pude llegar a controlar.

7. Amigos y familia. Definitivamente lo más importante. Lo que más disfruto, como indicaba antes, es pasar tiempo con ellos – y comer – simplemente charlando. Soy muy “familiera”. Desde que comencé a cantar, mi familia siempre me alentó a ser quien soy el día de hoy y quien voy a ser mañana, tengo mucha suerte de recibir este apoyo en un rubro tan complicado como la música. Por supuesto que tenemos diferencias como todos, pero no hay nada mejor que levantarse un domingo a la mañana y que papa haya preparado el desayuno para todos con su célebre chocolatada casera y facturas recién compradas de la panadería mientras mama riega las plantas, y luego todos juntos desayunar.

8. Actividad física. Me gusta mucho realizar actividad física. Me parece muy importante hacerla por salud tanto física como mental. Actualmente voy al gimnasio al menos unas 3 veces por semana y camino o salgo a correr. También jugar al vóley o al futbol tennis. En los recreos de la secundaria me la pasaba jugando con mis compañeros. Cuando estoy de vacaciones en la playa soy como un “chico más” (haciendo referencia a la infancia) y constantemente busco jugar con la pelota o salgo a caminar por la costa. Nunca está de más, si no tengo pelota para jugar, hacerme amiga de alguien que tenga.

9. Proyectos y planes cercanos. Actualmente me encuentro en un proyecto musical con Willi Piancioli – uno de los vocalistas de la banda de rock argentina Los Tipitos – preparando música nueva, lo cual me tiene muy emocionada y motivada. No puedo dar muchos detalles por el momento porque todavía estamos planificando mucho, pero me encuentro componiendo bastante, cosa que me pone muy contenta! Me encuentro siempre abierta a cualquier proyecto que potencie lo que estamos trabajando actualmente

10. Frase de cabecera. No estaba segura de esto, pero le pregunte a mis allegados y todos estuvimos de acuerdo en que la frase es “siempre hay lugar para el helado” o, cuando alguien dice la palabra mágica y luego no va a la heladería a comprar: “con eso no se jode”.