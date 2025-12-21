Raimundo destacó la participación en los festejos por Navidad: "San Lorenzo brilla con el espíritu navideño"

El intendente Leonardo Raimundo expresó su satisfacción por el éxito de la agenda navideña, diseñada por la Municipalidad junto a instituciones locales

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, realizó un balance sumamente positivo de la agenda navideña que movilizó a miles de personas.

Tras unas semanas de intensa actividad cultural y comercial, el intendente Leonardo Raimundo realizó un balance sumamente positivo de la agenda navideña que movilizó a multitudes en la ciudad. Desde el encendido de luces hasta la "Canisanta", las calles se colmaron de familias. La celebración continúa: hasta el martes, Papá Noel recibe a los chicos en el Paseo del Pino.

La ciudad de San Lorenzo atraviesa un diciembre histórico en materia de convocatoria y participación ciudadana. Raimundo expresó su satisfacción por el éxito de la agenda navideña , diseñada por la Municipalidad junto a instituciones locales, que logró revitalizar amplios sectores de la ciudad y fortalecer el sentido de comunidad entre los vecinos.

Al realizar un balance de lo acontecido durante la primera quincena del mes, el mandatario local valoró el impacto de las propuestas: "Hemos visto a miles de sanlorencinos y visitantes disfrutar del espacio público en familia. Desde el encendido del cielo de luces y el Mercatino di Natale, hasta la emotiva Misa Criolla, la respuesta de la gente superó todas las expectativas", señaló Raimundo.

Uno de los puntos más altos de la celebración fue el desfile Papá Noel en carroza, donde una multitud acompañó el paso del mítico personaje por la Avenida San Martín, transformada en peatonal. "Ver el centro comercial a cielo abierto lleno de vida, con los comercios trabajando y las familias disfrutando de los espectáculos, confirma que San Lorenzo es un faro cultural y comercial en la región ", agregó el intendente.

La agenda también tuvo espacio para la innovación y la inclusión, con eventos como la "Canisanta", donde las familias desfilaron junto a sus mascotas bajo las luces de la avenida, y la presentación del Pesebre Viviente a cargo de la Iglesia San Antonio de Padua. Asimismo, la Plaza San Martín vibró con el musical "El Ungido", cerrando una seguidilla de eventos artísticos de primer nivel.

Papá Noel en el Paseo del Pino: la magia continúa

Más allá del balance de lo ya vivido, la actividad no se detiene. En este momento, la atención se centra en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Hasta el martes 23 de diciembre, Papá Noel estará presente en el Paseo del Pino para que todos los chicos puedan acercarse a sacarse una foto.

El legendario personaje recibe a los niños desde las 19 h en un entorno mágico, decorado especialmente con renos, un árbol de grandes dimensiones y villancicos, teniendo como telón de fondo el Pino Histórico.

Actividad comercial y cierre de año

Para acompañar este movimiento, los comercios adheridos ofrecen promociones y descuentos especiales en la denominada "Hora Feliz", que se extiende de 20 a 23 h hasta el día martes. Además, este lunes 22, el Vivero Inclusivo realizará su feria navideña de 9.30 a 14.30 h en el predio de Islas Malvinas y Suiza, ofreciendo una oportunidad ideal para adquirir regalos sustentables.

El broche de oro de este mes festivo será el próximo 26 de diciembre en el Paseo del Pino, donde se realizará el gran sorteo final de la campaña "Yo amo mi ciudad", premiando a quienes apostaron por el comercio local.