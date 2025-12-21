La Capital | Navidad

Raimundo destacó la participación en los festejos por Navidad: "San Lorenzo brilla con el espíritu navideño"

El intendente Leonardo Raimundo expresó su satisfacción por el éxito de la agenda navideña, diseñada por la Municipalidad junto a instituciones locales

21 de diciembre 2025 · 15:55hs
El intendente de San Lorenzo

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, realizó un balance sumamente positivo de la agenda navideña que movilizó a miles de personas.

Tras unas semanas de intensa actividad cultural y comercial, el intendente Leonardo Raimundo realizó un balance sumamente positivo de la agenda navideña que movilizó a multitudes en la ciudad. Desde el encendido de luces hasta la "Canisanta", las calles se colmaron de familias. La celebración continúa: hasta el martes, Papá Noel recibe a los chicos en el Paseo del Pino.

La ciudad de San Lorenzo atraviesa un diciembre histórico en materia de convocatoria y participación ciudadana. Raimundo expresó su satisfacción por el éxito de la agenda navideña, diseñada por la Municipalidad junto a instituciones locales, que logró revitalizar amplios sectores de la ciudad y fortalecer el sentido de comunidad entre los vecinos.

Al realizar un balance de lo acontecido durante la primera quincena del mes, el mandatario local valoró el impacto de las propuestas: "Hemos visto a miles de sanlorencinos y visitantes disfrutar del espacio público en familia. Desde el encendido del cielo de luces y el Mercatino di Natale, hasta la emotiva Misa Criolla, la respuesta de la gente superó todas las expectativas", señaló Raimundo.

Uno de los puntos más altos de la celebración fue el desfile Papá Noel en carroza, donde una multitud acompañó el paso del mítico personaje por la Avenida San Martín, transformada en peatonal. "Ver el centro comercial a cielo abierto lleno de vida, con los comercios trabajando y las familias disfrutando de los espectáculos, confirma que San Lorenzo es un faro cultural y comercial en la región", agregó el intendente.

La agenda también tuvo espacio para la innovación y la inclusión, con eventos como la "Canisanta", donde las familias desfilaron junto a sus mascotas bajo las luces de la avenida, y la presentación del Pesebre Viviente a cargo de la Iglesia San Antonio de Padua. Asimismo, la Plaza San Martín vibró con el musical "El Ungido", cerrando una seguidilla de eventos artísticos de primer nivel.

>>Leer más: De San Lorenzo a la televisión nacional: quién es la cantante que brilló en"Bienvenidos a Ganar"

Papá Noel en el Paseo del Pino: la magia continúa

Más allá del balance de lo ya vivido, la actividad no se detiene. En este momento, la atención se centra en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Hasta el martes 23 de diciembre, Papá Noel estará presente en el Paseo del Pino para que todos los chicos puedan acercarse a sacarse una foto.

El legendario personaje recibe a los niños desde las 19 h en un entorno mágico, decorado especialmente con renos, un árbol de grandes dimensiones y villancicos, teniendo como telón de fondo el Pino Histórico.

Actividad comercial y cierre de año

Para acompañar este movimiento, los comercios adheridos ofrecen promociones y descuentos especiales en la denominada "Hora Feliz", que se extiende de 20 a 23 h hasta el día martes. Además, este lunes 22, el Vivero Inclusivo realizará su feria navideña de 9.30 a 14.30 h en el predio de Islas Malvinas y Suiza, ofreciendo una oportunidad ideal para adquirir regalos sustentables.

El broche de oro de este mes festivo será el próximo 26 de diciembre en el Paseo del Pino, donde se realizará el gran sorteo final de la campaña "Yo amo mi ciudad", premiando a quienes apostaron por el comercio local.

Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

Todo lo que tienen que saber los consumidores en estas Fiestas

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Los vendedores apuestan a los regalos de Papá Noel y buscarán que la venta se mantenga en repunte para la noche de Reyes. 

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

solidaridad con sello de sostenibilidad: la segunda seguros impulsa una navidad diferente

Solidaridad con sello de sostenibilidad: La Segunda Seguros impulsa una Navidad diferente

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Viajar en ómnibus entre Rosario y Buenos Aires se convirtió en una odisea: demoras interminables, unidades en mal estado, fallas mecánicas, roturas en plena ruta y falta de higiene. Testimonios de pasajeros y reclamos sistemáticos que exponen un deterioro profundo del servicio.
Información General

Información General

Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Cómo evoluciona la salud del chef Christian Petersen a más de una semana de permanecer en terapia intensiva
Información General

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Ovación
Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Central define su agenda para el 2026: cuándo jugará la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones

El sueño del pibe de Newells: goles en la Messi Cup, esfuerzo, fe y la foto más deseada

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor que el centro

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis
politica

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

