La Capital

Quieren desvincular las multas de tránsito al precio de un litro de nafta

Entre las opciones que surgieron en el Concejo Municipal, la concejala Gigliani planteó una reducción de las sanciones que se aplican por Unidades Fijas (UF)

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

20 de abril 2026 · 06:10hs
Las multas de tránsito

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las multas de tránsito, en aumento.

Los integrantes de la comisión de Gobierno consideraron, y continuará en estudio, un proyecto del concejal

Los integrantes de la comisión de Gobierno avanzaron en la última reunión sobre una idea consensuada que desvincule el cálculo de las multas de tránsito al precio de la nafta súper. Así lo establece la actual normativa en el Código de Convivencia a partir de las Unidades Fijas (UF) que hoy representa 2 mil pesos por litro. En su reemplazo, tanto ediles del oficialismo como de la oposición abrieron el abanico de opciones para vincular las infracciones de tránsito a un índice del mundo laboral: la medición por Módulo Tributario (MT), un porcentaje del JUS (unidad para estipular los honorarios de los abogados), u otra variable de actualización más vinculada a salario y sus variaciones, como el Mínimo Vital y Móvil. La concejala Fernanda Gigliani complementó la idea con un proyecto que establece la reducción a la mitad de las infracciones leves.

De esta forma, el Palacio Vasallo intenta reaccionar a la volatilidad constante que disparó la guerra sobre los combustibles y que tornaría "impagables" las multas en el tránsito rosarino. En el marco de las discusiones que se vienen dando en la comisión de gobierno con relación a las multas de tránsito y su cálculo, se reflotaron varios proyectos ya presentados y surgieron otros para ofrecer una solución al cálculo inmediato que hace las UF en base al cambiante litro de nafta súper.

El Concejo aprobará hoy un fuerte incremento en los valores de las multas de tránsito.
Multas de tránsito. El Concejo Municipal analiza un proyecto para reglamentar el pago en cuotas.

Multas de tránsito. El Concejo Municipal analiza un proyecto para reglamentar el pago en cuotas.

Idea común entre las bancas

La idea consensuada entre las bancas es a desvincular el costo de las multas de pago voluntario, faltas leves que no sean graves al valor de los combustibles. El debate empezó a tener rodaje en Gobierno con la idea de consensuar un proyecto común entre todas las bancas que adhieren a esta reducción.

En el caso del concejal socialista Leo Caruana propuso que que las multas generales: pasen de Unidades Fijas (UF) a un equivalente medido en 4 Módulos Tributarios (MT), un nomenclador que se usa en la administración municipal y cuyo valor actualizado es de 452 pesos por cada módulo tributario.

"Este valor se actualiza de forma más estable y previsible basándose en índices de inflación del Ipec e Indec", marcó Caruana para agregar: "Las infracciones más peligrosas seguimos proponiendo que estén ligadas al precio de la nafta súper. Y esto incluye conducir bajo efectos de alcohol o estupefacientes, infracciones con impedimentos físicos para manejar y faltas que impliquen la inhabilitación del conductor".

Consultado por este diario, el concejal peronista Mariano Romero recordó que hay proyectos anteriores en el mismo sentido al avalar la necesidad de buscar otra unidad para fijar la sanción pecuniaria. Por ejemplo los ex concejales Agapito Blanco y Marisol Bracco habían planteado reducir el valor de la UF a la mitad del precio de nafta súper.

>>Leer más: Las infracciones en las rutas que cruzan Santa Fe ya cuestan la mitad que en 2019

Multas leves, a la mitad

En el marco de estas iniciativas Gigliani volvió a ingresar un proyecto que ya había presentado con anterioridad (año 2024) en el que insiste en bajar a la mitad las sanciones económicas para conductores que cometan faltas leves. El litro de nafta Superó la barrera de los 2.000 pesos, acumulando un incremento que supera el 60% en el último año y de un 25 por ciento solo en marzo.

"Como consecuencia del desfase de aumentos de combustible en relación a los ingresos de las familias que integran la ciudadanía, es preciso revisar las penalidades por infracciones de tránsito consideradas de menor gravedad en calles de Rosario, ya que muchas veces las mismas se hacen impagables para la ciudadanía", argumentó Gigliani para agregar: "El valor de las multas no puede convertirse en un hecho confiscatorio de los sueldos. Es cierto que el infractor debe tener la posibilidad real de poder pagar dicha multa". En la actualidad hay sanciones que superan los 3 millones de pesos.

multas control de velocidad
Por el aumento de la nafta, hay multas de tránsito que ya superan los 2 millones de pesos.

Por el aumento de la nafta, hay multas de tránsito que ya superan los 2 millones de pesos.

Así las cosas, el proyecto de la edila peronista establece la aplicación de la mitad del valor de las UF para las siguientes sanciones leves: no respetar la línea de frenado o senda peatonal, manejar con una sola mano, conducir fumando, efectuar tareas de carga o descarga fuera de horario permitido o en lugar prohibido, falta de cumplimiento del estacionamiento medido (con multas de 8 a 24 UF); y con licencia vencida, a lo que se le aplicará el 50% de la escala.

>>Leer más: Confirman que bajan a la mitad las multas de tránsito

Otras opciones

También aportó su mirada el edil peronista Romero: "Podría ser un porcentaje del JUS, podría ser un valor histórico con una variable de actualización más vinculada a salario o alguna otra unidad de medida que contemple variación salarial en el cálculo. Solo es ponerse de acuerdo en la nueva unidad de medida. Nosotros lo planteamos, el oficialista Fabrizio Fiatti nos dijo que hay que trabajar en encontrar una variable más estable y los libertarios propusieron una base fija actualizable por IPC.

A todo ello se sumaron el libertario Juan Pedro Aleart y el concejal de Ciudad Futura Antonio Salinas. Si logran ponerse de acuerdo, saldrá una iniciativa en conjunto desde Gobierno, para luego analizarse en Labor Parlamentaria y de allí a la votación en el recinto.

Cabe recordar que desde comienzos de 2020 y por iniciativa del actual ministro de Obras Públicas santafesino, el senador por General López Lisandro Enrico, la Legislatura sancionó una modificación al Código de Faltas provincial por el cual el monto de las multas se redujo a la mitad.

>>Leer más: Las multas de tránsito siguen por las nubes por el precio de la nafta

Esto se logró merced a sancionar una norma que establece el monto de las sanciones de acuerdo a la mitad de las UF. La rebaja en el monto de las multas viales en territorio santafesino había sido aprobada en octubre de 2019. En los casos de la primera infracción, la nueva norma facultó a los jueces a cambiar la multa por un apercibimiento. Si el infractor no comete ninguna infracción en el lapso de un año, la multa es retirada, pero si reincide en ese período de tiempo, deberá abonar ambas. En tanto, estableció que la sanción baja un 30 por ciento si el infractor, en la audiencia de descargo, acredita la realización de la Revisión Técnica Obligatoria. También establece que las multas no podrán superar nunca las 10.000 UF, ni siquiera en casos de reincidencia.

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