En esa línea, el director técnico argentino continuó: "Es increíble haber alcanzado la cima, es algo único. Se lo dedicó a mi papá si me está viendo, que creo que sí, y a mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos ni ir en contra de nadie. Darle para adelante siempre y hoy dio los frutos".

Por otra parte, el DT sorprendió al pedir conversar sobre el juego más allá de la celebración: "Me gustaría hablar del partido y no solamente de que somos campeones del mundo, porque fue una locura. Como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido y no haber tenido la suerte de cerrarlo. Hicimos un gran encuentro, la sensación ahora es la mejor, la verdad que no estaba en mis planes ser campeón del mundo pero fuimos justos vencedores"

"El partido tendríamos que haberlo ganado en los noventa o en la prórroga, pero el espíritu de este equipo es nunca darse por vencido. Seguimos como el día con Holanda, sabíamos que se nos tenía que dar. Era un rival muy complicado, los últimos campeones", continuó Scaloni.

En cuanto a la definición por penales, señaló: "Emiliano (Martínez) es un chico que irradia positivismo y los pateadores siempre nos sobran, eso es buenísimo porque es señal de confianza. Si encima tenés un arquero que te dice que va a atajar dos...".

Lionel Scaloni, DT DEL CAMPEÓN DEL MUNDO: "¿El futuro? Ir a Argentina a festejar, es lo primero que quiero".

"La sensación es que se armó un gran grupo y con grandísimos jugadores, así es todo muchísimo más fácil. Nosotros solo tuvimos que elegir, con la complejidad que eso conlleva", prosiguió Scaloni.

Además, el entrenador argentino remarcó: "Lo que yo vengo diciendo en las ruedas de prensa, no lo voy a cambiar ahora. Estos jugadores juegan para la gente. No hay egos ni individualidades, todos tiran para el mismo lado y es para el país. Estos chicos se brindaron al máximo y consiguieron el título porque entendieron realmente lo que había que hacer dentro de la cancha. Hoy fuimos campeones merecidamente".

Consultado sobre su futuro y por la polémica por las comparaciones por Sudamérica y Europa, respondió: "Ahora hay que festejar, eso es lo primero que quiero. El fútbol sudamericano es de primer nivel, las selecciones también, por eso hay jugadores en todos lados. Cuando (Kylian) Mbappé dijo eso se malinterpretaron sus palabras. Es un tema zanjado".

Por último, habló sobre el regreso al país: "No tengo idea cómo será, pero iremos a festejar porque la gente merece hacerlo con los campeones. Ahora que ya se concretó, estoy abierto a lo que decidan los jugadores".