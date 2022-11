Argentina tiene que volver a ser Argentina. La Argentina sólida, protagonista y letal. La dura e histórica derrota ante Arabia Saudita no modifica la imagen que conservó a lo largo de todo el ciclo de Lionel Scaloni. Las críticas surgen por lo hecho en el debut y son las mismas que deben haber hecho los mismos protagonistas, pero eso no empaña en absoluto lo que significa la selección nacional. Tiene equipo y cuenta con el mejor del mundo Lionel Messi. ¿Tuvo un mal partido o no jugó lo que se espera? Sí, es cierto. Así como alguna vez podía perder la selección, también Messi puede no tener un buen día como no lo tuvieron el resto.