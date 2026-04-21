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21 AL 28 de Abril semana Argentina de la seguridad y salud en el trabajo

21 de abril 2026 · 00:00hs
Lic. Guillermo Ariel Duppa

Lic. Guillermo Ariel Duppa

Con motivos de la sanción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 un 21 de abril de 1972 y que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declarase en el año 2003 celebrar los días 28 de abril el Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo a través de la Resolución 760/03, declara la semana comprendida entre el 21 y el 28 de abril de cada año, como “La Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo”.

Al respecto en entrevista al Lic. Guillermo Ariel Duppa, Presidente del Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincia de Santa Fe, nos comenta que es una semana en la que se realizan en todo el país muchas actividades, jornadas y eventos, que son de gran importancia para los trabajadores, los empleadores, donde son muy útiles para la reflexión y concientización de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden prevenirse, asimismo existen jornadas y eventos para los profesionales en la materia que ayudan a su actualización y jerarquización. No obstante, desde el Colegio Profesional se continua durante todo el año capacitando y actualizando sobre las diferentes temáticas a los profesionales.

La Ley 19.587/72 es la base fundamental de la Higiene y Seguridad en la República Argentina, la cual fue acompañada a lo largo de estos años, de muchas otras normativas como su decreto reglamentario (351/79) y demás decretos y resoluciones modificatorias, el Lic. Guillermo Ariel Duppa destacó el compromiso de nuestra provincia de Santa Fe en materia de Higiene y Seguridad laboral siendo la pionera en el año 2008 a través de la Ley 12.913 en crear los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y que en el año 2019 creó la Ley 13.907 del Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincia de Santa Fe, donde se le da identidad propia a los profesionales con una Institución que une a todos los profesionales Técnicos y Licenciados.

La Higiene y Seguridad en el Trabajo es una profesión trasversal a todas las actividades, tanto en lo privado como estatal, donde nuestra mayor preocupación son las estadísticas siniestrales, desde el Colegio Profesional estamos convencidos que fomentar y continuar trabajando en crear ámbitos de formación y capacitación a los profesionales, como así también la tarea conjunta con la finalidad de elevar los niveles de concientización en materia de prevención junto a otras Instituciones como ser la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, etc. podremos lograrlo.

Esta semana de la Higiene y Seguridad en el trabajo estamos realizando eventos en Rosario, hoy 21/4 en Galpón 11 y el día 28/04 en la ciudad de Santa Fe conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

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