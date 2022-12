Louis van Gaal relativizó la importancia de Messi en el partido del viernes

Este viernes Argentina y Países Bajos se enfrentarán por una plaza en las semifinales del Mundial de Qatar. Y el entrenador holandés, Louis van Gaal, le puso condimentos a la previa al analizar la incidencia de Lionel Messi en el campo de juego. “Es el jugador más peligroso que crea la mayor cantidad de oportunidades y también las crea él mismo, pero el punto débil es que no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, aseveró durante una entrevista con la televisión de su país.

Van Gaal no obstante admitió que el rosarino es el futbolista a controlar en el esquema argentino, pero también sostuvo que su equipo debe desarrollar su juego para así tratar de vulnerar al conjunto albiceleste.

El entrenador holandés, de 71 años, ha hecho un culto de su trato frontal y hasta por momentos áspero, y su opinión sobre los jugadores creativos no ha variado con el transcurrir del tiempo.

En una oportunidad Juan Román Riquelme contó una anécdota suya con Van Gaal a su arribo a Barcelona. "Cuando terminó la conferencia después de que me presentaran en Barcelona, Van Gaal me dijo: 'Ve todos estos VHS que hay arriba de esta mesa en el vestuario, son todos de usted. Cuando usted tiene la pelota, es el mejor jugador del mundo. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos'".

Esta desopilante conversación entre el ídolo de Boca a su llegada al Barcelona en 2002 con Van Gaal, por entonces DT del equipo catalán, forma parte del anecdotario del fútbol argentino y cada vez que se lo menciona al experimentado técnico se lo relaciona con esta historia.

Pero el entrenador de Países Bajos ya palpitó el cruce con la Argentina y no dudó en mostrar que le quedó la sangre en el ojo por las semifinales de Brasil 2014, en las cuales el equipo de Alejandro Sabella eliminó a la selección de Van Gaal por penales: "Estamos en cuartos y Argentina fue el equipo que nos eliminó por penales la última vez. Tenemos una cuenta pendiente con ellos".

El encuentro entre Argentina y Países Bajos, que además la mera trascendencia que le corresponde por ser un partido de cuartos de final de un Mundial, tiene además una jugosa pica previa que le añade condimentos. Ambas selecciones se verán las caras este viernes, desde las 16, en el Lusail, el estadio de la final.