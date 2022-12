La selección eligió festejar con los hinchas con una caravana al Obelisco

Así como sucedió con la obtención de la Copa América, el seleccionado argentino eligió siempre la forma de vincularse con los hinchas, decisión que responde a una determinación grupal.

En tanto, desde el gobierno nacional se iniciaron gestiones para recibir al seleccionado en la Casa Rosada, sin embargo este lunes los periodistas acreditados en la sede gubernamental comunicaron que no había información oficial ya que desde la delegación albiceleste no habían respondido, o no trascendió, la respuesta a la invitación del presidente Alberto Fernández.