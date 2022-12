Argentina se consagró Campeón del Mundo por tercera y vez y tras 36 años. Los argentinos festejaron en cada rincón del país y el Obelisco fue el epicentro de una fiesta que nadie se quiere perder y que parece no tener fin

“¿No me la dejás besar?”, le rogó un joven. El dueño de la imitación de la Copa del Mundo no le dijo nada, asintió y se la acercó. El chico la tomó seguro con sus dos manos y le plantó un sentido beso, como si cumpliera un sueño al hacerlo, sintiendo que eso era lo único y más importante que tenía que hacer en ese momento. El hombre que portaba el trofeo también tenía una peluca y, aunque no se pareciera, todos a su alrededor entendían la referencia al Diego. La multitud sobre calle Corrientes reaccionaba de maneras diferentes cuando la Copa pasaba a su lado. Algunos, en vez de besarla, preferían hacerle un ritual. La sostenían cerca del piso y entre susurros, lentamente la levantaban para saltar y festejar. Mientras eso ocurría, a media cuadra, otros hinchas se apretaban para ver en el televisor de una pizzería como Lionel Messi levantaba la real.