La historia de Enner Valencia: su debut ante Newell's y el intento de arresto en un partido

Ecuador tuvo un debut más que fácil en Qatar 2022 nada menos que ante el país anfitrión. Todo le resultó simple al equipo de Gustavo Alfaro, quien tuvo en Enner Valencia a la pieza clave para sellar una victoria por 2 a 0 y así soñar con mayores argumentos en la clasificación a la siguiente etapa. El delantero mostró porqué es uno de los jugadores más importantes que tiene la selección ecuatoriana y que llegó convertirse en figura nacional tras dejar atrás una historia particular de sacrificios y privaciones. Y que, además, fue protagonista de una situación llamativa cuando fingió una lesión en pleno partido para no ser detenido por la policía.

Desde muy chico la pelota lo acompañaba a todas partes y comenzó a jugar en Caribe Junior de Sucumbíos, el mismo equipo en el que empezó Antonio Valencia. Precisamente esa provincia alberga uno de los atractivos más impresionantes de la Amazonia y es un lugar turístico con impresionantes paisajes. Claro que enseguida sorprendió a sus entrenadores y fue llevado a probar a Emelec, uno de los clubes más importante del país.

#ATENCIÓN| Primer gol de Enner Valencia en el marcador ante Qatar.

A Valencia le gustaba jugar de volante ofensivo y le bastó un entrenamiento para que fuera seleccionado. Ya mostraba condiciones y el club eléctrico iba a apostar por él. Pero como sucede muchas veces, los primeros meses no fueron del todo buenos. El sufrimiento y las carencias lo ponían en jaque en si seguir o no. A pesar del poderío de Emelec, ese pibe flaco que soñaba con triunfar en el fútbol no tenía dónde vivir ni qué comer. A tal punto que pernoctaba en el estadio. "Me conozco el Capwell como la palma de mi mano", reconoció hace algunos años en una entrevista con el diario El Universo.

No se resignó y siguió luchando hasta que en 2009 le llegó la convocatoria para jugar en primera división. A partir de ahí su vida se iba modificando. Se fue a vivir a un departamento y tenía un sueldo, algo que estaba esperando con ansiedad.

El debut no fue rápido y se le dio cuando Jorge Sampaoli era entrenador de Emelec. Y ahí aparece un dato particular porque lo hizo en un partido por Copa Libertadores y en Rosario. Valencia jugó ante Newell's como volante por izquierda.

A partir de ahí inició una carrera plaga de logros hasta convertirse en el segundo jugador de Ecuador más caro con la transferencia en 2014 de Pachuca a West Ham en 20 millones de dólares.

El segundo gol de #Ecuador! por nuestro goleador "Enner Valencia" pone su sello ante #Qatar



Enner, lejos de las supersticiones, siempre utilizó la camiseta número 13. Lo hizo en Emelec, Pachuca y la selección nacional. En West Ham United ese número no estaba disponible y entonces eligió una alternativa: la número 31, es decir la 13 al revés.

https://twitter.com/enunabaldosa/status/1594380167396593664 Enner Valencia, la figura de Qatar - Ecuador.



Cómo olvidar cuando fingió una lesión y se escapó en ambulancia de la policía, que buscaba detenerlo por falta de pago de la cuota alimentaria de su hija.

No todas fueron buenas las situaciones que vivió Enner Valencia ya que en una ocasión, durante un partido, fingió una lesión porque la policía lo fue a detener a una cancha por la denuncia que pesaba sobre él por no pagar la cuota alimentaria de su hija. Una situación que fue surrealista que se vivió en la última fecha de la primera rueda de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 con el duelo de Ecuador con Chile.

Este domingo Valencia vivió un día diferente. De plena felicidad por los dos goles que marcó en la jornada inaugural para el triunfo de Ecuador y para que el mundo en este día hable de él.

GRUPO A

Jornada 1

- Senegal v. Países Bajos: lunes 21/11, a las 11.

Jornada 2

- Qatar v. Senegal: viernes 25/11, a las 8.

- Ecuador v. Países Bajos: viernes 25/11, a las 11.

Jornada 3

- Qatar v. Países Bajos: martes 29/11, a las 10.

- Ecuador v. Senegal: martes 29/11, a las 10.