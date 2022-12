La esposa de Di María llegó a Funes y recordó a los periodistas que hablaron mal de su marido

Jorgelina Cardoso se mostró feliz por la conquista de la Copa América pero no se olvidó de los comunicadores que fueron descarnados al criticar al ex Central

Jorgelina Cardoso , la esposa de Ángel Di María , ya se instaló en su residencia de Funes y a su llegada al país exhibió la enorme felicidad por la conquista de la Copa del Mundo pero al mismo tiempo reconoció la existencia de una lista negra en donde anota los nombres de todos los periodistas y comunicadores que hablaron mal de Angelito. “Fue risa y llanto. Nos pasan 1000 cosas como familia. Lo que siento no lo puedo explicar, es una acumulación de muchos sentimientos de tantos años”, dijo la rosarina en diálogo con el programa televisivo que conduce Georgina Barbarrosa.

Durante la entrevista, los panelistas quisieron saber si era cierto que ella escribía en una libreta los nombres de las personas que en los medios de comunicación criticaron a su marido. “Sí, tengo una lista negra, una blanca... de varios colores. Así como me di cuenta de todos lo que lo putearon, también le agradezco a los que lo apoyaron. Hoy me quedo con lo lindo, me quedo con que ganó la Copa”, aseguró.