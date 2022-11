Alfaro, el 14º DT argentino en otra selección

El exdirector técnico de Rosario Central, Gustavo Alfaro, se transformó al sentarse en el banco de un partido de una Copa del Mundo, en el décimo cuarto entrenador argentino en la historia de los mundiales en sentarse a conducir otra selección que no sea la de Argentina. El ahora director técnico de la selección ecuatoriana tuvo un paso muy malo por la institución de Arroyito en la temporada 2008/09, ya que sobre 14 partidos solo ganó 2, empató 2 y perdió 10, pero fue campeón con Arsenal y Boca, para dar este enorme salto en su carrera.

Alemania 2006 tuvo la presencia de Ricardo La Volpe como DT de la selección de México. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, quizás los dos máximos referentes de la historia de Newell’s en cuanto a títulos conseguidos dirigieron los seleccionados de otros países: Marcelo Bielsa se hizo cargo de la selección de Chile mientras que Gerardo Martino comandaba el combinado de Paraguay.

Brasil 2014 tuvo a dos argentinos en otras selecciones. Jorge Sampaoli en Chile y José Pekerman en Colombia. Mientras que Rusia 2018 fue el que tuvo más presencia nacional en los bancos de suplentes de otras asociaciones ya que Juan Antonio Pizzi dirigió a Arabia Saudita, de nuevo Pekerman en Colombia, Héctor Cúper a Egipto y Ricardo Gareca a Perú. El Tata Martino, cuando debute con México ante Polonia, habrá dirigido a 2 selecciones distintas.

Datos: Fernando Fracchia (@StatFutbol)

Irónico contra la FIFA

Tras el cotejo inaugural, Alfaro fue irónico con el arbitraje del partido, al asegurar que el delantero Michael Estrada “tendrá que cortarse las uñas del pie” para que no le cobren posición adelantada en los próximos partidos.

La victoria de su equipo sobre Qatar en el estadio Al Bayt, que significó la primera derrota de un seleccionado anfitrión en el juego apertura de una Copa del Mundo, se inició con un tanto anulado a Valencia a los 3 minutos, en el estreno del sistema de detección semiautomática del fuera de juego.

“Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro..Pero Michael Estrada tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie”, declaró en conferencia de prensa respecto del offside previo al tanto de Estrada detectado por el VAR.

Al margen de la polémica, Alfaro destacó el valor del triunfo en el partido inaugural, siempre importante en el inicio de una competencia: “Si uno quiere pasar de fase, es clave ganar el primer juego porque es el que acarrea mayor tensión y en el que no se tiene ciencia cierta sobre el rendimiento del equipo”.

“Sabemos que no define nada, pero la victoria es muy importante. Estamos tranquilos pero no satisfechos. Hay cosas por mejorar si queremos jugar los cuartos de final. Vivimos emociones muy fuertes, este es un equipo muy joven y jugar el partido inaugural siempre genera tensión” dijo.