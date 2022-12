Alberto Fernández: "La selección nos llena el alma con buen fútbol"

En declaraciones a la prensa durante una visita a la provincia de San Luis, Alberto Fernández dijo que los jugadores de la Albiceleste son capaces de llenar a los argentinos "el alma con buen fútbol".

"Mi gratitud a cada uno de ellos, sinceramente, mi reconocimiento personal como presidente, y como ciudadano y como hincha de fútbol", señaló el mandatario, que aseguró que, como hincha de Argentinos Juniors, no entiende otra cosa que no sea "que al fútbol se juega bien, no se puede jugar de otro modo".

El político peronista, que compareció junto al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, hizo referencia al encuentro de este miércoles de Argentina y Polonia, que, con el triunfo de la Albiceleste por 2-0, con goles de Alexis McAllister y Julián Álvarez, le dio un pase a octavos de final.

"A muchos amigos les escribí cuando hizo Argentina el primer gol diciéndoles... ¿se dieron cuenta que hizo falta alguien que aprendió en Argentinos Juniors para abrir este partido?", señaló Alberto Fernández, en alusión a McAllister, que actualmente juega en el Brighton pero comenzó su carrera en el Bicho.

El mandatario subrayó que los seguidores de Argentinos Juniors lo son también de los clubes donde juegan los que jugaron en ese equipo: "Con lo cual, somos hinchas de nuestros jugadores. Yo soy hincha de McAllister", resaltó.

"Y la verdad es que estaba muy emocionado con el partido que ayer hizo, y también mi reconocimiento franco, sincero, de futbolero, a (Lionel) Scaloni, (Pablo) Aimar, (Walter) Samuel, a ese equipo técnico que apostó por renovar a la selección, que hizo jugar a una selección muy bien al fútbol", indicó.

Todos ellos, continuó, "tuvieron un extraordinario maestro que se llamó (José Néstor) Pekerman, y, la verdad, gracias por el esfuerzo y capacidad que han tenido", sentenció.