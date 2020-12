Prisión preventiva para el acusado de matar a Javier Ojeda de un escopetazo

>> Leer más: Un escopetazo terminó con la vida de un pibe de 20 años padre de un pequeño bebe

Minutos más tarde, sobre la medianoche del último día del mes pasado, los hermanos Ojeda volvieron a pasar por el lugar y Horacio C., desde la terraza de su casa y utilizando una escopeta calibre 16 de doble caño les efectuó un disparó que impactó en el abdomen de Javier provocándole serias heridas que obligaron a que lo trasladen en un auto privado al Hospital de Emergencias, donde falleció como consecuencia de una hemorragia torácico abdominal.

Mientras Ojeda dejaba de existir, varios testigos del barrio vieron a Horacio C. salir de su casa y escapar a bordo de una moto Honda XR125 que conducía Matías Ezequiel L. En el rodado los dos hombres llegaron hasta bulevar Avellaneda y Centeno, es decir a diez cuadras del lugar del hecho. Allí el conductor bajó del rodado y dejó que el acusado por el crimen continuara su escape.



Pero la fuga de Horacio C. no duró mucho tiempo. Es que la noche del martes, quienes serían allegados y conocidos de Javier Ojeda perpetraron tres ataques a balazos en plan de venganza. Ocurrieron en Río de Janeiro al 2800, donde vive la ex esposa y los hijos de Horacio C.; en Saavedra al 5200, una vivienda del padre del acusado por el crimen pero que está alquilada por una familia; y en Lima al 3200, donde según confiaron los vecinos balearon por error un quiosco cuya dueña resultó herida cuando el blanco era una casa vecina.