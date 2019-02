Ya están todos los candidatos para la campaña de las Paso

Algunos minutos después de la 1 de este sábado —es decir una hora pasado el cierre de listas ante la junta electoral del PJ— María Eugenia Bielsa rompió el silencio con un tuit confirmando que ya se había convertido en precandidata a gobernadora de la provincia y que llevaba como aspirante a vice al actual senador Danilo Capitani. Se sabía que Bielsa no se bajaba y habilitaba la única interna que tendrán las Paso del 28 de abril. En este caso, en el PJ. También circulaba el nombre del actual senador por el departamento San Jerónimo para secundarla y no había otro. Pero la ex vicegobernadora de Jorge Obeid le gusta el misterio y prohibió a los suyo dar confirmaciones hasta que ella misma lo hizo con una parrafada de tono épico en la mencionada red social en la que escribió: "Con la convicción de que estamos dando un paso trascendental para construir la provincia que nos merecemos, hemos firmado la inscripción de la fórmula de Encuentro por Santa Fe, de gobernadora y vice, junto a Danilo Capitani".

Así Bielsa-Capitani competirán dentro del PJ con el binomio Omar Perotti-Alejandra Rodenas. Un dato significativo es que tanto Perotti como Rodenas tienen mandatos hasta 2021 en el ámbito nacional con lo que si perdieran la interna peronista él seguiría siendo senador y ella diputada hasta ese año. Lo que en la jerga política se llama "jugar con red", ventaja que no tiene ningún otro aspirante de ni del PJ ni de los demás partidos que saldrán al ruedo en las provinciales. Aunque Bielsa anotó a algunos conspicuos kirchneristas como el ex coordinador del Afsca Santa Fe ( el ente nacional que regulaba los medios de prensa en reemplazo del Comfer durante el gobierno de Cristina), Juan Carlos Cesoni, quien es su candidato a intendente.

En las demás coaliciones no habrá internas y por ende sus postulantes son ya candidatos aunque igual deberán pasar por el cedazo de las urnas del 28 de abril para medirse en serio en las generales de junio. En Cambiemos: José Corral (UCR)_Anita Martínez (PRO) y en el FPCyS, Antonio Bonfatti (PS) y Victoria Tejeda (UCR).

Además, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) llevará a Octavio Crivaro y María Elena Molina. La Alianza Alternativa Federal tendrá como candidato a gobernador a Pablo Di Bert junto a Claudia Quintero. Espacio Grande lleva como candidato a Juan Antonio Martino. Unite por la Familia y por la Vida también tendría una fórmula encabezada por un hombre de Rosario.

Quien domine la próxima Cámara de Diputados tendrá la llave para destrabar finalmente una reforma constitucional. Un anhelo de la gestión actual de gobierno que no pudo cumplir pero que será un eje de campaña. El gobernador Miguel Lifschitz convocó a una consulta popular junto a las generales de junio para que los ciudadanos digan si quieren o no la reforma. Busca darle respaldo popular a la idea y de paso se aseguró de armar una lista de candidatos a diputados en el FPCyS escrita de puño y letra por él encabezada y con mayoría de seguidores leales.

Ya se empiezan a conocer más nombres para los cargos legislativos que se pondrán en disputa; por caso para renovar las 50 bancas en la Cámara de Diputados. Mañana estas listas deberán presentarse ante la Secretaría Electoral provincial, los que podrán ser observados hasta las 24 de hoy y oficializados ante el Tribunal Electoral el 2 de marzo.

En el FPCyS (Bonfatti-Tejeda): Miguel Lifschitz, Verónica Hynes, Maximiliano Pullaro, Laura Senn, Pablo Farías, Claudia Balagué, Fabián Palo Oliver, Clara García y Joaquín Blanco, entre los primeros lugares.

En Cambiemos (Corral-Martínez) la integran: Gabriel Felipe Chumpitaz, Alejandro Boscarol, María Ximena Sola, Julián Galdeano, Sebastián Jullierac,Patricia Norma Tepp, Hugo Marcucci, Natalia Capparelli, Raúl Fernández.

Por Encuentro por Santa Fe-PJ (Bielsa-Capitani) la lista de diputados provinciales la integran: Silvina Frana, Matilde Bruera, Oscar Daniele, Andrés Dentesano , Claudio Leoni, Alicia Cavallero, Fabián Fabrissin, Yesica Montoya, María Ayelén González, Adrián Panella, Alicia Beltrame, Carlos Ponce de León, Gerardo Pereyra, Mónica Shaller, Carlos Pedemonte, Alberto Turcato.

Por Junto-PJ (Perotti-Rodenas): Leandro Busatto, Paola Bravo, Ricardo Olivera, Germán Baccarella, Eduardo Romagnoli, Marianela Blangini, Germán Martínez, Jorge Milici, Bonadeo María, Marcos Corah.