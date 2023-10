Votó Bullrich: "Voy a ser presidenta, ¿cómo me voy a retirar?"

Al ser consultada sobre su camino político post elecciones, en caso de no ganar, Bullrich contestó: "Voy a ser presidenta, ¿cómo me voy a retirar?". La candidata aseguró que desde su espacio "siempre traemos tranquilidad".

La candidata y ex presidenta del PRO contó que habló tanto con el ex presidente Mauricio Macri como con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el día de hoy y se espera que más tarde se reúnan en el bunker en Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales. "Me imagino bien, me imagino mañana festejando", cerró diciendo a la prensa que la esperó a la salida de la Sociedad Rural Argentina.