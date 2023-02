Vaca Muerta es la principal apuesta de empresarios y del Estado nacional

Para este año son aún más ambiciosas las perspectivas con una previsión de más de 400.000 barriles diarios de petróleo y una producción de gas que superará los 100 millones de metros cúbicos durante el pico del invierno, encaminando de esta forma al país al autoabastecimiento energético y, en un futuro no lejano, como proveedor a nivel mundial.

Para llegar a estas cifras, en términos de inversión, las empresas desembolsaron en 2022 US$ 6.000 millones, monto que ascenderá a US$ 8.000 millones este año.

“Si no estuviese Vaca Muerta, el año pasado hubiéramos tenido que comprar energía al mundo en más de US$ 20.300 millones, y este año en casi US$ 21.655 millones”, dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, durante la inauguración del oleoducto Sierras Blancas-Allen.

La mayor parte de ese ahorro fue en términos de importaciones de gas totalizando el año pasado una sustitución de importaciones por US$ 13.973 millones mientras que, para este año, se prevé que Vaca Muerta permita ahorros por US$ 15.900 millones.

Tanto los empresarios como las autoridades gubernamentales coinciden en que para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta hace falta mejorar la evacuación de su producción _conocida como la fase “midstream” en la cadena_ para llegar al mercado interno y a los puntos de exportación, pues la producción creció a un ritmo mayor al que la infraestructura de distribución existente puede soportar.

“Vaca Muerta necesita para su desarrollo y para poder llegar al mercado local e internacional no sólo la perforación de pozos sino gasoductos, oleoductos, plantas de tratamiento y de secado, y puertos”, indicó German Macchi, country manager de Pluspetrol.

Al inaugurado oleoducto de Sierras Blancas, que posee una capacidad de 125.000 barriles diarios de crudo _el primero de su tipo impulsado por una inversión privada_, se le sumará el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner con su primer tramo previsto para junio próximo.

El gasoducto que conectará la localidad neuquina de Tratayén y la bonaerense de Salliqueló, permitirá ahorrar más de US$ 2.900 millones entre sustitución de importaciones y reducción de subsidios.

El gasoducto tiene un segundo tramo proyectado hasta San Jerónimo, en Santa Fe, que permitirá la exportación del gas hacia Brasil.

Precisamente, el presidente de la empresa Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agustín Gerez, aseguró que “de no mediar ningún imprevisto, el gasoducto Néstor Kirchner estará finalizado antes del próximo invierno” y señaló que “a más de 6 meses de iniciada" su construcción, y "cuando restan 4 meses para su finalización", destacó "los avances realizados a partir del trabajo conjunto entre la empresa, los contratistas y las distintas áreas del Estado nacional y las provincias involucradas para que nuestro país pueda contar con esta importante obra en los plazos previstos”.

“Gracias al gran esfuerzo de todas las partes involucradas, en particular de los trabajadores que llevan adelante esta obra, estamos cumpliendo el ambicioso cronograma que nos impusimos y de no mediar ningún imprevisto estaremos en condiciones de cumplir el objetivo que nos propusimos y poner en funcionamiento el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner para antes del inicio del próximo invierno”, puntualizó Gerez.

El ejecutivo subrayó que “esta obra es fundamental para el futuro de nuestro país, al permitir sustituir importaciones mediante la mayor producción de gas de Vaca Muerta”.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se construye en forma simultánea en todos sus frentes y se ha incorporado la más moderna tecnología para reducir los tiempos de obra, como las soldadoras automáticas, que por primera vez se utilizan en nuestro país y permiten realizar alrededor de 2.000 metros de soldaduras por día; y las plantas soldadoras de doble junta, que posibilitan soldar dos caños de 12 metros (tamaño con el que llegan de fábrica) para formar una sola pieza de 24 metros.

Asimismo, en todos los tramos se realizan tareas de desfile (colocación de caños junto a la traza), zanjeo, bajada de cañería y tapada, estando así en marcha todas las instancias de construcción.